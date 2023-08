DOJI tiếp tục được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Đây là giải thưởng uy tín được tổ chức và bình chọn dựa trên những khảo sát và đánh giá chuyên sâu của HR Asia - Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á. Tại Việt Nam, khảo sát được thực hiện tại gần 650 công ty với gần 50.000 nhân sự cấp cơ sở cho đến các nhân sự cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự…

Năm nay là năm thứ hai DOJI vinh dự nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) và lần đầu là năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Khối Nguồn Nhân lực, đại diện Tập đoàn DOJI nhận cúp và giấy chứng nhận

Theo khảo sát từ HR Asia, kết quả các chỉ số của DOJI vượt trội hơn so với chuẩn ngành và thị trường trong cả ba yếu tố chính tác động đến sự hài lòng của nhân viên, bao gồm Core (Cơ cấu tổ chức), Self (Cá nhân) và Group (Tập thể). Cụ thể, điểm Core của DOJI là 4.48 so với bình quân của ngành là 3.75; điểm Self đạt 5 trong khi điểm bình quân của ngành là 3.89; và điểm Group của DOJI là 5 so với điểm bình quân của ngành là 3.99.

Để có có được kết quả này, DOJI đã vượt qua hai vòng khảo sát gắt gao với rất nhiều bài kiểm tra cùng các cuộc phỏng vấn chuyên sâu nhằm đánh giá về chính sách nhân sự, chương trình phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn.

Các hoạt động khen thưởng, vinh danh CBNV có thành tích làm việc xuất sắc luôn được DOJI chú trọng triển khai thường xuyên

Chia sẻ về giải thưởng này, đại diện DOJI cho biết: "Được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để DOJI kiên định với sứ mệnh hướng tới con người và vì con người trong định hướng sản xuất kinh doanh và quản trị nhân lực. Chúng tôi đặt niềm tin, mỗi cá nhân khi tham gia và gắn bó với DOJI đều nhận được trọn vẹn 5 giá trị: Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Lãnh đạo truyền cảm hứng, Phát triển cá nhân, Đãi ngộ mong đợi và Môi trường tiện nghi".

Bên cạnh việc phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và nhân văn, đại diện DOJI cho hay, Tập đoàn cũng rất chú trọng lộ trình phát triển nghề nghiệp, một trong những yếu tố then chốt nhằm giúp cán bộ nhân viên có thể vươn cao - tỏa sáng trong sự nghiệp.

Đồng thời, các chính sách nhân sự và chế độ phúc lợi của DOJI đã ghi nhận nhiều ưu điểm nổi bật, tiêu biểu như: tăng mức lương bình quân là 13,5%; bổ nhiệm hàng chục CBNV lên cấp quản lý; tổ chức hơn 60 chương trình đào tạo với hơn 10.000 lượt CBNV tham gia…

Cũng theo kết quả khảo sát từ HR Asia, điểm Seft (Cảm nhận cá nhân về môi trường làm việc) của DOJI đạt 5 điểm trong khi điểm bình quân của ngành là 3.89. Yếu tố này minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của DOJI trong việc phát triển văn hóa doanh nghiệp, thành công gắn kết tập thể gần 3.000 người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi như: Teambuilding thường niên, "Bữa trưa vui vẻ", tổ chức các câu lạc bộ thể thao và hội thao gắn kết, quà thưởng cho con em của CBNV vào các dịp đặc biệt cùng nhiều hoạt động kết nối gia đình CBNV...

Ngoài các chế độ phúc lợi vượt trội, DOJI còn phát triển mạnh mẽ các tinh hoa văn hóa doanh nghiệp cùng các hoạt động gắn kết CBNV

Việc tiếp tục lọt vào danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" lần thứ hai thêm một lần nữa khẳng định Tập đoàn DOJI đã và đang trở thành doanh nghiệp uy tín thu hút nhân tài; nơi người lao động sẽ được phát triển toàn diện về mọi mặt, sẵn sàng tâm thế hội nhập và vươn xa trong khu vực cũng như trên trường quốc tế trong tương lai.