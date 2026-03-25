DOJI tung 51 cặp nhẫn kim cương giá ưu đãi tại Shining Show Đà Nẵng

Diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.3 tại khách sạn Hilton, Shining Show là điểm dừng tiếp theo trong chuỗi triển lãm trang sức được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Shining Show mang đến trải nghiệm không gian trang sức đẳng cấp cho những tâm hồn yêu cái đẹp đất Đà Thành ẢNH: T.N

Sau dấu ấn tại Hải Phòng cuối năm 2025, sự kiện tiếp tục được kỳ vọng tạo sức hút tại thị trường Đà Nẵng, mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp thưởng lãm cho khách tham quan.

Không chỉ mang tới Đà Nẵng triển lãm trang sức, đá quý quy mô lớn, DOJI còn giới thiệu hành trình mua sắm và trải nghiệm độc đáo, cùng ưu đãi độc quyền cho khách hàng tham dự.

Điểm nhấn đáng chú ý tại triển lãm lần này là chương trình mở bán 51 cặp nhẫn cưới kim cương tự nhiên với giá 7,9 triệu đồng/cặp. So với mặt bằng chung của dòng sản phẩm chất liệu kim cương tự nhiên thường có giá 10 triệu đồng/chiếc nhẫn, mức giá này được xem là cạnh tranh, hướng đến các cặp đôi trong mùa cưới năm nay.

Đại diện DOJI cho biết, con số 51 không chỉ mang ý nghĩa về số lượng sản phẩm mà còn gắn với 51 năm phát triển, không ngừng đổi mới, vươn mình mạnh mẽ của Đà Nẵng. Qua đó, mỗi cặp nhẫn không chỉ là tín vật tình yêu mà còn gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu trọn vẹn.

Bên cạnh dòng sản phẩm cưới, các bộ sưu tập trang sức vàng 24K và trang sức kim cương - 2 dòng sản phẩm chủ lực của DOJI cũng được trưng bày nổi bật. Trang sức kim cương chinh phục khách hàng bởi vẻ đẹp lấp lánh, kiêu sa. Những viên kim cương tự nhiên được kết tinh trong những thiết kế đa dạng, từ tối giản đến cầu kỳ, giúp tôn vinh trọn vẹn khí chất và phong cách riêng biệt của chủ nhân.

Trong khi đó, trang sức vàng 24K lại phá vỡ mọi định kiến về vàng ta truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và công nghệ 3D/5D tinh xảo. Mỗi món trang sức không chỉ mang đậm giá trị tích lũy, ý nghĩa phong thủy thịnh vượng mà còn là phụ kiện thời trang đầy sức hút. Khi mua sắm trang sức tại Shining Show, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi đặc quyền lên tới 35%.

Shining Show hội tụ những dòng sản phẩm chủ lực đẳng cấp ẢNH: T.N

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm sản phẩm, khách tham dự Shining Show còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi và quà tặng. Theo đó, mức ưu đãi khi mua sắm có thể lên đến 35%, cùng các phần quà như xe máy Piaggio Liberty, vàng 999.9 Kim Mã Phát Lộc và lì xì Tài Lộc.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, việc kết hợp ưu đãi, quà tặng và không gian trưng bày hiện đại giúp triển lãm không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm phong cách sống. Đây cũng là dịp để khách hàng tiếp cận các xu hướng trang sức mới, đồng thời lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho bản thân hoặc làm quà tặng.

Với sự đầu tư bài bản và quy mô ấn tượng, Shining Show Đà Nẵng được kỳ vọng vượt xa khuôn khổ của một triển lãm trang sức để trở thành một điểm chạm phong cách sống. Đây còn là nơi cập nhật những xu hướng thẩm mỹ đương đại, là sự kiện thu hút người yêu trang sức và cái đẹp tại thành phố biển và là điểm đến lý tưởng để tìm kiếm những món quà ý nghĩa dành tặng bản thân hay những người trân quý.