DOL English đồng hành xây trường cho trẻ vùng cao

Một trong những ngôi trường DOL English phối hợp cùng dự án ‘Hạnh phúc cho em’ dành tặng thầy cô, trẻ em vùng cao ẢNH: H.ANH

Những tháng qua, DOL English chung tay cùng Công an tỉnh Sơn La, dự án "Hạnh phúc cho em" và chính quyền các địa phương xây dựng 2 điểm trường tiểu học Bản Pặt Pháy (xã Púng Bánh, Sơn La) và Trường TH&THCS Nam Phong (xã Tân Phong, Sơn La).

"Nhiều ngôi trường vùng núi cao, hiểm trở chỉ được lợp tôn, xây tạm bợ, rất nóng, ngộp vào mùa hè, ồn và buốt giá vào lúc trời mưa lớn, vào đông… ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng học tập của các em nhỏ. Chính vì vậy chúng tôi rất trân trọng, biết ơn sự đóng góp từ DOL English", thượng úy Dương Hải Anh, hiện là Trưởng ban thanh niên Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động đồng thời là sáng lập viên dự án "Hạnh phúc cho em", bộc bạch.

Không khí tại một trong những ngôi trường DOL English góp phần xây lên ẢNH: H.ANH

Anh Lê Đình Lực (CEO hệ thống DOL English), chia sẻ: "Tôi nghĩ việc góp phần đem lại cơ hội giáo dục bình đẳng là một trách nhiệm xã hội bản thân nên làm. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục đồng hành, xây lên nhiều ngôi trường nữa cho thầy cô, trẻ em vùng cao và các khu vực còn nhiều khó khăn trên cả nước".