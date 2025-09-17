Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
DomDom ra mắt - Giúp việc thuê nhà trở nên dễ dàng và minh bạch

17/09/2025 08:00 GMT+7

Kết hợp công nghệ và dữ liệu minh bạch để đơn giản hóa việc thuê nhà, bắt đầu tại khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (cũ).

DomDom ra mắt - Giúp việc thuê nhà trở nên dễ dàng và minh bạch - Ảnh 1.

Đội ngũ lãnh đạo đa quốc gia của DomDom – (Từ phải sang: Mr. Charles, Mr. CY, Mr. Kevin, Mr. Hieu)

TP.HCM – Tháng 9.2024, trước tình trạng thị trường còn gặp một số khó khăn về tìm kiếm thông tin và rào cản ngôn ngữ mà cả người nước ngoài lẫn người Việt gặp phải khó khăn khi thuê nhà, nền tảng cho thuê bất động sản DomDom đã chính thức ra mắt.

Với sứ mệnh mang đến trải nghiệm giao dịch "đáng tin cậy – minh bạch – đơn giản – thuận tiện", DomDom áp dụng hệ thống quản lý bất động sản quốc tế, đồng bộ cùng giao diện đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn) nhằm tăng tính thuận tiện, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa quy trình thuê nhà hơn cho cả người thuê lẫn môi giới. Trong giai đoạn đầu, DomDom được triển khai tại khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7 (cũ) và sẽ mở rộng ra các khu vực khác trên toàn TP.HCM.

Xóa rào cản ngôn ngữ, tạo trải nghiệm thuê nhà tối ưu cho người nước ngoài

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh, nhưng thông tin thuê nhà vẫn chủ yếu thông qua môi giới và các nền tảng thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ. Điều này khiến người lần đầu đi thuê, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn khi đối mặt với những thông tin thiếu chính xác, bất đồng ngôn ngữ và không đánh giá được uy tín chủ nhà cho thuê. DomDom được thiết kế riêng cho môi trường thuê nhà đa văn hóa với giao diện hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Hệ thống của nền tảng cho phép bổ sung nhanh các ngôn ngữ mới, qua đó trở thành cầu nối giữa người thuê và chủ nhà trong quá trình giao dịch.

DomDom ra mắt - Giúp việc thuê nhà trở nên dễ dàng và minh bạch - Ảnh 2.

Đội ngũ nhân sự trẻ trung và năng lượng của DomDom

Đồng bộ hệ thống thông tin về nhà ở và bất động sản, giảm rủi ro thuê nhà

DomDom sắp xếp thông tin nhà cho thuê theo định dạng thống nhất: hình ảnh, diện tích, điều kiện thuê… đều được thể hiện rõ ràng, giúp người thuê dễ so sánh và đưa ra quyết định. Mọi tin đăng đều trải qua kiểm duyệt, hạn chế tình trạng thông tin mơ hồ hoặc quảng cáo sai lệch. Từ tháng 6.2025, nền tảng đã bổ sung tính năng đánh giá, cho phép người thuê chia sẻ trải nghiệm, tạo vòng phản hồi tích cực trong cộng đồng.

Hỗ trợ môi giới địa phương, mở rộng nguồn cung bất động sản uy tín

Không chỉ phục vụ người thuê, DomDom còn là công cụ đắc lực cho môi giới và đại lý bất động sản. Quy trình đăng ký nhanh, hệ thống quản lý thân thiện giúp họ minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm chi phí giao tiếp và nâng cao hiệu quả kết nối. Các quy trình và định dạng quốc tế cũng giúp nâng tầm hình ảnh chuyên nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành môi giới. Trong tương lai, DomDom sẽ triển khai cơ chế chứng nhận và công cụ dữ liệu để giúp môi giới xây dựng uy tín và nâng chất lượng toàn ngành.

Về DomDom

DomDom ra mắt - Giúp việc thuê nhà trở nên dễ dàng và minh bạch - Ảnh 3.

DomDom hiện diện trên nền tảng App và Website

DomDom là nền tảng bất động sản thế hệ mới đặt trụ sở tại TP.HCM, ra mắt chính thức tháng 9.2024. Tên thương hiệu lấy cảm hứng từ "điểm đánh dấu" hay "điểm khởi đầu", thể hiện sứ mệnh giúp người dùng tìm được chốn an cư lý tưởng. Giai đoạn đầu, DomDom tập trung vào khu vực Phú Mỹ Hưng, mang đến dịch vụ thuê nhà uy tín, đơn giản, thân thiện cho cả cư dân Việt Nam và người nước ngoài. Công ty sẽ liên tục nâng cấp tính năng, mở rộng ngôn ngữ và phạm vi hoạt động, hướng tới trở thành thương hiệu cho thuê đáng tin cậy nhất Việt Nam.

Công ty TNHH Quốc tế DOM DOM

Lầu 23, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP.HCM, Việt Nam


