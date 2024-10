‘Domino: Lối thoát cuối cùng’ - điểm sáng thể loại hành động hiếm hoi của phim Việt

Bộ phim lấy bối cảnh là thế giới ngầm tại nước Mỹ, nơi mà súng đạn là con dao hai lưỡi nhưng khó bề kiểm soát. Các băng đảng xã hội đen không từ thủ đoạn để bành trướng địa bàn và phô trương thanh thế.

Mọi chuyện bắt đầu khi An (do Thuận Nguyễn thủ vai) từ Việt Nam bay sang Mỹ và phải chứng kiến cảnh người cha của mình từ giã cõi đời vì xung đột giữa các nhóm lợi ích với nhau. Anh đã phần nào vén "bức màn bí mật" và nung nấu ý định trả thủ. Trên hành trình đó, anh phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm và cái chết luôn cận kề. Còn đầu bên kia chiến tuyến là ông trùm từng kèn cựa với cha anh từng chút một, chỉ chờ lúc "cờ đến tay" để dương oai diễu võ. May mắn là phía sau An, còn là những người anh em từng vào sinh ra tử với cha của anh thế nhưng anh khó lòng nghĩ đến cảnh thù trong, giặc ngoài và một mình anh phải đối mặt với tất cả.

Khuấy động thị trường phim hành động

Phim hành động Việt từng có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, ở thời mà những Dòng máu anh hùng, Hương Ga, Lật mặt làm mưa làm gió đã có rất nhiều cái tên nổi lên rần rần. Từng có những Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Lý Hải gây ấn tượng với công chúng bằng hàng loạt màn đánh đấm hết sức mãn nhãn nhưng vẫn đáp ứng được chiều sâu nhân vật. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại khi mà những bộ phim tâm lý tình cảm, gia đình đang dần lên ngôi. Những vai diễn có màu sắc gần sát với đời sống thực tế dần chiếm lĩnh phòng vé Việt thì các nhà sản xuất đã cân nhắc rất nhiều khi làm phim thể loại tâm lý hành động.

Dường như suốt một năm 2024 vừa qua, Domino: Lối thoát cuối cùng là phim điện ảnh Việt hiếm hoi khai thác đề tài xã hội theo một cách nhìn gai góc hơn. Bộ phim cho người xem thấy những giá trị về tình cảm giữa người và người, tình yêu, tình anh em theo một cách thể hiện rất khác. Các nhân vật đều có vai trò trong suốt hành trình phim để đẩy tâm lý người xem đạt một mức độ nhất định cho đến khi điểm nổ cảm xúc đến sẽ là sự vỡ òa bất ngờ.

Hành trình nhân vật được mở ra đủ sức thuyết phục người xem để cho thấy được sự thay đổi cũng như mong anh ta đạt được chiến thắng sau cùng. Tuyến phản diện của Domino: Lối thoát cuối cùng cũng tạo được chiều sâu mà nhà làm phim hoàn toàn có thể khai thác thêm.

Cảm hứng từ câu chuyện có thật

Những bộ phim dựa trên những câu chuyện có thật luôn mang cho khán giả cảm xúc gần gũi nhất. Domino: Lối thoát cuối cùng cũng vậy, bộ phim đã mang đến một hành trình đầy rẫy những khó khăn, đau thương mà nghĩ trên đời làm gì có ai như vậy, thế mà lại có đấy. Câu chuyện được kể đôi chỗ tưởng chừng như bị gãy đổ trong mạch truyện nhưng không, đó là những điều bỏ ngỏ để đến cuối phim lời giải đáp hay cú twist sẽ có sức nặng vô cùng. Tất nhiên, vì chỉ lấy cảm hứng từ sự kiện có thật nên sẽ có những chi tiết được thêm vào cũng như bỏ đi để phù hợp với yếu tố điện ảnh. Biên kịch và đạo diễn đã phải thật sự chăm chút kỹ lưỡng để những ngôn ngữ điện ảnh đủ truyền tải đến khán giả một cách hợp lý.

Nhà sản xuất cũng đã rất đầu tư khi những cảnh hành động đạt được đến chất lượng quốc tế đầy mãn nhãn. Phân cảnh đánh nhau, rượt đuổi trên phim được tính toán kỹ càng để khi lên phim nhìn thật sự gay cấn. Dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương anh đã đặt những tiêu chí hết sức cao để độ hoàn thiện của phim càng cao càng tốt. Với những gương mặt như Thuận Nguyễn, Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường và Henry Vig Nguyễn thì những phân cảnh hành động hay cần chiều sâu nhân vật được thực hiện cực kỳ chỉn chu.

Domino: Lối thoát cuối cùng chính thức khởi chiếu tại rạp vào ngày 11.10.2024.

DOMINO: LỐI THOÁT CUỐI CÙNG Phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng thuộc thể loại phim tâm lý - hành động Đạo diễn: Nguyễn Phúc Huy Cương Diễn viên: Thuận Nguyễn, Quốc Cường, Huỳnh Anh Tuấn, Henry Vig Nguyễn,... Chính thức khởi chiếu vào ngày 11.10.2024