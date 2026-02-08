Đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1

Trong chuyến hải trình mang xuân đến các nhà giàn DK1 diễn ra từ ngày 16 - 30.1 vừa qua, trên tàu Trường Sa 19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân).
Nhiều phóng viên, nhà báo cùng các đại biểu đã cố gắng bắt trọn thời điểm đón bình minh và hoàng hôn trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Nơi có những "pháo đài thép" giữa biển khơi và những "cột mốc sống" - chiến sĩ hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các nhà giàn, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên.
Hình ảnh ấn tượng hoàng hôn
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Cụm kinh tế - khoa học kỹ thuật - dịch vụ (nhà giàn DK1) được xây dựng trên vùng biển rộng lớn, với diện tích hơn 200.000 km2 nằm trên thềm lục địa Đông Nam của nước ta, cách đất liền TP.HCM về phía đông nam 254 hải lý. Phía đông và đông bắc khu vực DK1 là quần đảo Trường Sa; phía nam là vùng biển của Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của Malaysia và Indonesia; phía tây là khu vực biển Côn Đảo.
Toàn khu vực DK1 có 9 bãi ngầm được đặt tên: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Vũng Mây, Ba Kè, Bãi Đất, Bãi Đinh. Các bãi này hình thành và phát triển theo hướng đông bắc - tây nam, nằm trọn trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hiện trên toàn khu vực có 15 điểm đóng quân là các nhà giàn kết cấu bằng thép, được đóng trên các bãi cạn san hô, có độ sâu từ 15 - 30 m , do các cán bộ, chiến sỹ thuộc khung quản lý DK1, Vùng 2 Hải quân chốt giữ.
Các nhà giàn được phân thành 7 cụm gồm: Cụm Phúc Tần có các nhà giàn DK1/2, DK1/16, DK1/17, DK1/18; cụm Huyền Trân có nhà giàn DK1/7; cụm Quế Đường có các nhà giàn DK1/8, DK1/19; cụm Ba Kè có các nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21; cụm Tư Chính có các nhà giàn DK1/11, DK1/12, DK1/14; cụm Phúc Nguyên có nhà giàn DK1/15 và cụm bãi cạn Cà Mau có nhà giàn DK1/10.
