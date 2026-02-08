Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/02/2026 04:32 GMT+7

Trải nghiệm đón bình minh và hoàng hôn trên biển, gần nhà giàn DK1 đã khiến nhiều người mê mẩn.

Trong chuyến hải trình mang xuân đến các nhà giàn DK1 diễn ra từ ngày 16 - 30.1 vừa qua, trên tàu Trường Sa 19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân). 

Nhiều phóng viên, nhà báo cùng các đại biểu đã cố gắng bắt trọn thời điểm đón bình minh và hoàng hôn trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Nơi có những "pháo đài thép" giữa biển khơi và những "cột mốc sống" - chiến sĩ hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các nhà giàn, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên.

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 1.

Mặt trời nhô lên với ánh sáng dịu dàng cho một ngày mới

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 2.

Đặc biệt hơn khi được chứng kiến khoảnh khắc bình minh bên cạnh các nhà giàn DK1, nơi có những "cột mốc sống" là những chiến sĩ hải quân đang bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 3.

Ánh nắng ban mai lan dần tỏa trên mặt biển, báo hiệu một ngày mới bắt đầu

HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (Hội biển đảo Việt Nam), cho biết đây là lần đầu tiên được ngắm bình minh trên biển

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 6.

Đại úy Lê Văn Thi, Chính trị viên tàu Trường Sa 19, chia sẻ rất ấn tượng mỗi khi ngắm bình minh và hoàng hôn đi qua nhà giàn, tàu trực - nơi những chiến sĩ hải quân đang kiên cường bám trụ giữa biển khơi

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hiếm hoi đón ánh bình minh gần tàu 953 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển phía nam của Tổ quốc

ẢNH: HOÀNG GIÁP

 

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 7.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, giảng viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, cảm nhận đón bình minh trên biển gợi lên cảm giác yên bình và hòa bình của đất nước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1 - Ảnh 2.

Nhiều thành viên trong đoàn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh bình minh giữa đại dương mênh mông

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 9.

Cảnh hoàng hôn dần khuất sau chân trời cũng thu hút nhiều thành viên trong đoàn chiêm ngưỡng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (Hội biển đảo Việt Nam) cố níu giữ lại cảnh hoàng hôn lặn xuống mặt biển

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 11.

Các "phó nháy" hỗ trợ nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa biển khơi trên tàu Trường Sa 19 khi đi thăm, chúc tết các chiến sĩ hải quân nhà giàn DK1

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hình ảnh ấn tượng hoàng hôn 

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụm kinh tế - khoa học kỹ thuật - dịch vụ (nhà giàn DK1) được xây dựng trên vùng biển rộng lớn, với diện tích hơn 200.000 km2 nằm trên thềm lục địa Đông Nam của nước ta, cách đất liền TP.HCM về phía đông nam 254 hải lý. Phía đông và đông bắc khu vực DK1 là quần đảo Trường Sa; phía nam là vùng biển của Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của Malaysia và Indonesia; phía tây là khu vực biển Côn Đảo.

Toàn khu vực DK1 có 9 bãi ngầm được đặt tên: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Vũng Mây, Ba Kè, Bãi Đất, Bãi Đinh. Các bãi này hình thành và phát triển theo hướng đông bắc - tây nam, nằm trọn trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Mê mẩn đón bình minh và hoàng hôn gần nhà giàn DK1- Ảnh 17.

Nhà giàn DK1/17 thuộc cụm Phúc Tần

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hiện trên toàn khu vực có 15 điểm đóng quân là các nhà giàn kết cấu bằng thép, được đóng trên các bãi cạn san hô, có độ sâu từ 15 - 30 m , do các cán bộ, chiến sỹ thuộc khung quản lý DK1, Vùng 2 Hải quân chốt giữ. 

Các nhà giàn được phân thành 7 cụm gồm: Cụm Phúc Tần có các nhà giàn DK1/2, DK1/16, DK1/17, DK1/18; cụm Huyền Trân có nhà giàn DK1/7; cụm Quế Đường có các nhà giàn DK1/8, DK1/19; cụm Ba Kè có các nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21; cụm Tư Chính có các nhà giàn DK1/11, DK1/12, DK1/14; cụm Phúc Nguyên có nhà giàn DK1/15 và cụm bãi cạn Cà Mau có nhà giàn DK1/10.


Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận