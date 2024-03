Dồn dập phản ứng về cáo buộc thảm sát ở Dải Gaza

Cơ quan Y tế Gaza đã cáo buộc binh sĩ Israel nổ súng vào những người Palestine đang chờ các xe tải chở hàng viện trợ ở TP.Gaza vào sáng 29.2 (theo giờ địa phương).

Trong khi đó, quân đội Israel nói rằng nhiều người Palestine bị thương do "xô đẩy và giẫm đạp", và binh sĩ Israel cũng đã nổ súng vào đám đông đang di chuyển trong khu vực theo cách "gây nguy hiểm" cho họ, theo tờ The Times of Israel. Sau đó, Mỹ đã không ủng hộ một tuyên bố được đưa ra tại HĐBA LHQ nhằm cáo buộc lực lượng Israel nổ súng vào những người Palestine đang chờ hàng viện trợ.



Hơn 100 người Gaza thiệt mạng khi chờ viện trợ

Mặt khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng vụ chết người hàng loạt ngày 29.2 sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột Hamas - Israel đã kéo dài gần 5 tháng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ đang "khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin về chính xác những gì đã xảy ra".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã lên án vụ việc trên, cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Ngoài việc lên án, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Úc, Tây Ban Nha và Ý còn kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong xung đột Hamas - Israel.