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Đón đầu xu hướng xăng E10: SYM khẳng định vị thế với xe số Angel 110

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/06/2026 09:00 GMT+7

Trong phân khúc xe số dưới 18 triệu đồng, SYM Angel 110 đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ khả năng vận hành ổn định, dễ sửa chữa và đặc biệt là tính năng tiên phong tương thích tốt với xu hướng nhiên liệu sinh học mới.

Đối với thế hệ trẻ, chiếc xe máy không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà đã trở thành người bạn đồng hành gắn liền với những dặm dài trải nghiệm và tự do khám phá. Trong guồng quay năng động ấy, một phương tiện tối ưu chi phí vận hành luôn là ưu tiên hàng đầu.

Giữa bối cảnh thị trường đang dịch chuyển mạnh mẽ hướng tới các giải pháp xanh, việc lựa chọn một chiếc xe số phổ thông không còn gói gọn ở mức giá hợp lý hay thuận tiện trong quá trình chăm sóc lâu dài. Người dùng giờ đây đòi hỏi một động cơ tối ưu, bền bỉ và sẵn sàng thích ứng với các tiêu chuẩn nhiên liệu mới như xăng E10. Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí thực tế đó, SYM Angel 110 chính là mẫu xe số đáng mua, người bạn đồng hành tin cậy cho mọi hành trình bền bỉ vượt thời gian.

Đón đầu xu hướng xăng E10: SYM khẳng định vị thế với xe số Angel 110 - Ảnh 1.

SYM Angel 110 là dòng xe số phổ thông bền bỉ, giá hợp lý và dễ bảo dưỡng

Xe số giá rẻ dưới 18 triệu đồng, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng

Với mức giá chỉ từ 17.700.000 đồng, có thể nói SYM Angel 110 là một trong những mẫu xe có mức giá rẻ trong phân khúc xe số đi hằng ngày. Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng xe thấp.

Đón đầu xu hướng xăng E10: SYM khẳng định vị thế với xe số Angel 110 - Ảnh 2.

Người dùng có thể sở hữu SYM Angel 110 với giá dưới 18 triệu đồng

Ngoài ra, nhờ thiết kế gọn gàng và trọng lượng nhẹ, Angel 110 rất dễ điều khiển, linh hoạt xoay trở trong các tuyến đường nhỏ hoặc khu vực đông đúc vào giờ cao điểm.

Đây chính là lý do Angel 110 là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên bắt đầu cuộc sống đại học, người trẻ mới ra trường, người lao động trung niên hay các tài xế cần một phương tiện để giao hàng mỗi ngày.

Động cơ mạnh mẽ, trọn vẹn mọi trải nghiệm

Bên cạnh lợi thế về giá, Angel 110 còn ghi điểm nhờ khả năng vận hành bền bỉ. Xe được trang bị động cơ 110cc, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ, ít hao hụt công suất dù đã qua thời gian dài.

Đón đầu xu hướng xăng E10: SYM khẳng định vị thế với xe số Angel 110 - Ảnh 3.

Thiết kế xe gọn gàng, khung sườn chắc chắn

Khung sườn chắc chắn cùng hệ thống phuộc nhún chịu tải tốt giúp xe luôn ổn định trên nhiều điều kiện đường đèo dốc... Điều này đặc biệt phù hợp với những người cần một xe số chở hàng tốt hoặc đi đường dài.

Angel 110 cũng là dòng xe số dễ bảo dưỡng vì xe ít bị hỏng hóc vặt, kể cả sau thời gian dài sử dụng. Kết cấu động cơ đơn giản giúp việc kiểm tra, sửa chữa diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn tại bất cứ cửa hàng sửa xe nào.

Đón đầu xu hướng xăng E10: SYM khẳng định vị thế với xe số Angel 110 - Ảnh 4.

Angel 110 có hai phiên bản màu sắc cho khách hàng lựa chọn

Xe số ít hao xăng, tiết kiệm chi phí

Angel 110 còn được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao khoảng 1,76 lít/100 km. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khả năng tiết kiệm xăng giúp người dùng giảm đáng kể gánh nặng chi phí, nhất là với những người làm công việc di chuyển nhiều, đi làm xa nhà hoặc những gia đình sống ở nông thôn…

Đón đầu xu hướng xăng E10: SYM khẳng định vị thế với xe số Angel 110 - Ảnh 5.

Xe được trang bị nhiều tiện ích cho việc di chuyển nhiều và chở hàng nặng

Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích phù hợp cho nhu cầu sử dụng thực tế như tay nắm sau thuận tiện kết hợp cùng baga hỗ trợ chở đồ linh hoạt, cốp chứa đồ dưới yên xe chứa được mũ bảo hiểm nửa đầu, phía trước có thêm hộc chứa đồ nhỏ để đựng các vật dụng nhỏ,…

Sở hữu nhiều lợi thế từ mức giá dưới 18 triệu đồng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đến động cơ bền bỉ, dễ bảo dưỡng, SYM Angel 110 chính là người bạn đường thiết thực cho người dùng trên hành trình mưu sinh.

Xem chi tiết thông tin xe tại đây.

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