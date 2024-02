Đồn đoán xung quanh bức tường bí ẩn Ai Cập xây gần Dải Gaza

Tờ The New York Times đưa tin Ai Cập đang xây dựng một bức tường gần Dải Gaza, nhưng chính phủ từ chối cho biết công trình này sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

Hình ảnh một phần lớn đất đai đang được san ủi và một bức tường được xây dựng giữa vùng đệm giữa Ai Cập và TP.Rafah đã được vệ tinh của công ty Maxar Technologies chụp lại.

Theo phân tích hình ảnh của The New York Times và đài CNN, việc xây dựng bắt đầu vào đầu tháng 2. Phân tích này trùng khớp với thông tin được một nhà thầu cung cấp cho The New York Times, nói rằng dự án bắt đầu ngày 5.2, với mục tiêu xây dựng bức tường cao 5 m, bao bọc một khu đất rộng 5 km2.

Hình ảnh vệ tinh chụp lại tổng quan công trình MAXAR

Nguồn tin nói thêm rằng công trình này được thực hiện theo đơn đặt hàng của quân đội Ai Cập. Tuy nhiên, hiện vẫn không rõ khi nào công trình sẽ được hoàn thành, cũng như mục đích xây dựng là gì.

The New York Times nhận định có khả năng bức tường được sử dụng để giúp người Palestine vượt biên. Tuy nhiên, nếu kịch bản này là đúng, đây sẽ là sự thay đổi đáng kể của chính phủ Ai Cập, vốn trước đây từ chối tiếp nhận người tị nạn Palestine.

Người phát ngôn của chính phủ Ai Cập không cung cấp thông tin chi tiết về việc xây dựng, thay vào đó đề cập các tuyên bố trước đây của chính phủ, trong đó nhấn mạnh việc củng cố biên giới.

Các quan chức an ninh Ai Cập hôm 16.6 cũng nói với CNN rằng an ninh biên giới của nước này đã tăng cường như một biện pháp đề phòng trước một cuộc tấn công dự kiến của Israel ở Rafah, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang tìm nơi trú ẩn.

Các đồn đoán về bức tường được lan truyền sau khi 4 nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng Ai Cập đang thiết lập một khu vực ở biên giới để tiếp nhận người Palestine trong trường hợp Israel tấn công đến Rafah. Các nguồn tin lưu ý rằng đây là bước đi dự phòng của quốc gia này.

Ai Cập đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng cuộc tấn công tàn khốc của Israel ở Gaza có thể khiến người Palestine phải di dời đến bán đảo Sinai, điều mà Cairo "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Trước đó, Israel cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm tiêu diệt "pháo đài cuối cùng" của Hamas ở Rafah, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn sau cuộc tấn công tàn khốc ở Gaza. Israel cho biết quân đội của họ đang vạch ra kế hoạch sơ tán dân thường từ Rafah đến các khu vực khác của Dải Gaza.

Tuy nhiên, Giám đốc viện trợ Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths hôm 15.2 cho biết thật là "ảo tưởng" khi nghĩ rằng người dân ở Gaza có thể sơ tán đến nơi an toàn. Ông đồng thời cảnh báo về khả năng người Palestine tràn sang Ai Cập nếu Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Rafah.