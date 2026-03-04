Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đón đọc đặc san Thanh Niên 8.3: Phụ nữ trong thế giới kết nối

Thanh Niên
Thanh Niên
04/03/2026 06:06 GMT+7

Chưa bao giờ công nghệ bước vào đời sống con người nhanh và sâu như hôm nay. Chỉ trong hơn một thập niên, chiếc điện thoại thông minh đã thay đổi cách chúng ta làm việc, yêu thương, nuôi dạy con cái, kiếm tiền và nhìn nhận chính mình.

Trong dòng chảy ấy, phụ nữ không đứng bên lề, mà ngược lại, họ đang ở ngay trung tâm của kỷ nguyên số.

Chào đón ngày 8.3 năm nay, Thanh Niên ra mắt ấn phẩm đặc biệt Phụ nữ trong thế giới kết nối, để cùng bạn đọc định vị vai trò của phụ nữ trong "hành trình số" nhanh, gấp gáp, bí ẩn và đầy bất trắc. Khẳng định mình trên hành trình đó, phụ nữ đồng thời làm chủ không gian số, biến nó thành thứ "quyền lực" mới của mình: MC Khánh Vy và hành trình định vị bản thân trên không gian số; Nữ nghệ sĩ bước lên không gian số cùng bản sắc Việt; Tác giả sách Sống có gu: Sẵn sàng thay đổi để làm mới chính mình; Cô gái Tày vượt định kiến trở thành "bà chủ 4.0"…

Đón đọc đặc san Thanh Niên 8.3: Phụ nữ trong thế giới kết nối- Ảnh 1.

Trong không gian số, phụ nữ không chỉ là người dùng. Họ là người sáng tạo nội dung, người tiêu dùng, người lao động, người mẹ, người truyền cảm hứng: "Nữ tướng" của viện nghiên cứu chuyên sâu về AI đầu tiên của Việt Nam; Dùng AI để tận dụng công nghệ, không phải để "vay mượn" chất xám; Phụ nữ làm công nghệ: Khi đam mê xóa nhòa định kiến; Hành trình táo bạo của cô gái gen Z; Gari Nguyễn: Nhà văn không chỉ là người viết sách; Cuộc "cách mạng số" trên các sạp hàng cũ…

Là nhóm sử dụng mạng xã hội nhiều nhất, phụ nữ, đôi khi, đã trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, deepfake, body shaming, xâm phạm đời tư. Một cú chạm màn hình có thể mở ra cơ hội, nhưng cũng có thể để lại những vết thương vô hình: Tổn thương thật từ mạng ảo; Những vết thương "không đổ máu" trên không gian mạng…

Và trong khi có những bà mẹ "phát điên" khi trẻ không ngừng dán chặt mắt vào màn hình (Khi con nghiện màn hình) thì có những bà mẹ đã biết tận dụng công nghệ để nuôi dạy con (Nuôi dạy con bằng app). Đó cũng là cách phụ nữ thể hiện sự chủ động trước những biến đổi ngày càng nhanh trong thế giới số hôm nay.

Ấn phẩm sẽ chính thức ra mắt bạn đọc vào ngày 5.3.2026.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
