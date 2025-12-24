Đón Giáng sinh rực rỡ cùng Yamaha Motor Việt Nam với chuỗi sự kiện Let it Snow

Chuỗi sự kiện Yamaha Christmas - Let it Snow

Chuỗi sự kiện Yamaha Christmas - Let it Snow diễn ra từ ngày 20.12 - 24.12.2025 tại 2 thành phố lớn: Hà Nội và TP.HCM. Một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là Xmas Roadshow - chương trình diễu hành theo lộ trình qua những khu vực đông người qua lại, khu mua sắm và điểm vui chơi. Các mẫu xe Yamaha tham gia roadshow gồm Yamaha Janus và Grande được trang trí theo chủ đề Noel với màu sắc đặc trưng, họa tiết tuyết trắng, cây thông và phụ kiện lễ hội.

Song song với roadshow, Yamaha tổ chức Snow Party - hoạt động trải nghiệm được triển khai tại quán cafe Hầm Trú Ẩn (Hà Nội) và Kiên coffee (TP.HCM) được thiết kế với chủ đề tuyết trắng, tái hiện không khí mùa đông, kết hợp các tiểu cảnh Noel như cây thông, đèn trang trí và khu vực chụp ảnh. Tại Snow Party, khách tham dự có thể tham gia check-in chụp ảnh cùng Yamaha Janus và Grande trong không gian tuyết trắng và nhận voucher đồ uống miễn phí theo thể lệ của chương trình. Ngoài ra, Yamaha còn mang đến hoạt động livestream săn quà hấp dẫn cùng cô nàng Mẫn Nhi và nhiều thử thách, minigame trên fanpage.

Hot girl Mẫn Nhi siêu năng lượng cùng Yamaha Janus

Người tham dự check-in nhận quà từ chương trình

Trong suốt thời gian diễn ra, chuỗi sự kiện Let it Snow của Yamaha đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và giới trẻ tại các khu vực tổ chức. Xmas Roadshow xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm, tạo điểm nhấn thị giác với đoàn xe được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, thu hút người đi đường dừng lại chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.



Màn roadshow thú vị cùng Yamaha Janus

Song song đó, các điểm Snow Party với không gian tuyết trắng và khu vực check-in cafe thu hút đông đảo người tham gia. Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đến trải nghiệm, chụp ảnh và sử dụng voucher đồ uống miễn phí.

Các cô nàng “dáng xinh” chụp ảnh check-in cùng xe Yamaha

Sự kiện cũng trở thành dịp để người tham gia chiêm ngưỡng Yamaha Janus - mẫu tay ga 125cc thiết kế gọn nhẹ, trang bị động cơ Blue Core cùng hệ thống Stop & Start tiết kiệm nhiên liệu, bảng màu đa dạng, cá tính phù hợp với người trẻ và sinh viên và Grande - mẫu tay ga thanh lịch với động cơ Blue Core Hybrid và các tiện ích như cốp rộng, Smart Key và phanh ABS, được đánh giá là một trong những mẫu xe ga tiết kiệm xăng nhất thị trường.

Xem thêm thông tin về chuỗi sự kiện tại:

https://www.facebook.com/congtyyamahavn

Đăng ký nhận thông tin tư vấn mua xe và thông tin ưu đãi mới nhất tại: https://yamaha-motor.com.vn/dang-ky-tu-van-mua-xe/