'Đơn hàng từ sát nhân': Bộ phim giật gân đề tài mua hàng online

Phim kinh dị xoay quanh Soo Hyun (Shin Hye Sun đóng) - cô gái trẻ làm nghề thiết kế nội thất. Chuyển sang nhà mới, Soo Hyun cần mua một máy giặt mới, song lại bị một tài khoản online lừa bán “đồ lởm”. Bực tức, cô chủ động đăng bình luận “bốc phốt”, nhắn tin công kích kẻ lừa đảo. Soo Hyun không ngờ mình đang chọc tức một tên sát nhân hàng loạt, biến bản thân thành con mồi tiếp theo.



Phim là lời cảnh tỉnh việc ham của rẻ trên các diễn đàn mua bán trực tuyến Citizen Poulpe

Cơn ác mộng mang tên 'ham của rẻ'

Don't Buy the Seller là phim điện ảnh Hàn thuộc thể loại rùng rợn, Park Hee Kon đạo diễn. Theo Herald Review, nhà làm phim lấy cảm hứng từ một vụ án đăng trên báo Hàn năm 2020. Theo đó, kẻ thủ ác sẵn sàng giết hại nạn nhân bất kỳ, dùng tài khoản trực tuyến của họ để bán hàng cũng như tìm những con mồi mới. Vòng tròn tội ác cứ thế lặp lại, do sự lỏng lẻo của an ninh mạng xứ Hàn cũng như tính nhẹ dạ của người tiêu dùng.

Trên phim, tên sát nhân cũng sử dụng thủ pháp tương tự. Đạo diễn Park Hee Kon khắc họa sự đối lập: mở đầu phim là hình ảnh hàng ngàn người dân Hàn trao đổi, mua bán hàng hóa trên mạng. Không khí phim được thể hiện một cách tươi vui, sinh động, cho đến khi mũi dao của tên giết người kết liễu nạn nhân đầu tiên, màu phim dần trở nên sắc lạnh, rợn người.

Khán giả nín thở theo dõi hành trình nữ chính thoát khỏi những trò chơi tâm lý của tên sát nhân HanCinema

Gần hết thời lượng phim, danh tính phản diện không được tiết lộ. Việc hắn thản nhiên đột nhập, giết người, tự tiện mở tủ lạnh của nạn nhân ra ăn uống khắc họa được đây là một kẻ máu lạnh. Park Hee Kon chọn một diễn viên ít tên tuổi, có ngoại hình không nổi bật, vào vai sát nhân, nhằm nhấn mạnh rằng hắn có thể là bất kỳ ai trong xã hội.



Nhờ sự bí bách trong việc tìm ra danh tính ác nhân, nhịp phim trở nên nhanh và lôi cuốn nửa đầu phim. Phía biên kịch đẩy cao trào lên từng nấc thang một: từ những trò chơi khăm, tin nhắn hăm dọa, cho đến khi Soo Hyun nhận ra mình đã lỡ đưa chân vào “hang cọp”. Chi tiết Soo Hyun từ một cô gái bản lĩnh, có phần “mỏ hỗn”, dần thu mình co ro trước những đợt khủng bố tinh thần từ tên sát nhân mang đến cảm xúc ngột ngạt cho khán giả.

Diễn viên cứu kịch bản nhiều lỗ hổng

Shin Hye Sun là điểm sáng của phim. Trở lại màn ảnh rộng sau cú hit truyền hình Chàng hậu (Mr. Queen), sao nữ sinh năm 1989 khắc họa tốt tâm lý phức tạp của nhân vật Soo Hyun. Ở những góc quay cận, Shin Hye Sun tận dụng được lối diễn qua ánh mắt, biểu cảm để thuyết phục khán giả. Ngôi sao Huyền thoại biển xanh thể hiện trọn vẹn hành trình trưởng thành của nhân vật: từ một cô gái cao ngạo bị đẩy vào đường cùng, dần lấy lại sự tự tin và học được thêm đức tính khiêm nhường.

Đồng hành Shin Hye Sun là hai “gương mặt thân quen” của màn ảnh nhỏ: Kim Sung Kyun (vai thanh tra Joo) và Kang Tae Oh (vai thanh tra Na). Kim Sung Kyun vốn quen mặt với những vai diễn cảnh sát, xã hội đen Hàn quốc nên có sự thể hiện tròn trịa, chuyên nghiệp. Anh cũng là tuyến vai có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi nhất phim.

Kim Sung Kyun (phải) tiếp tục vào vai thanh tra, sở hữu nhiều cảnh hành động trong phim The Korea Herald

Gần nhất, Kang Tae Oh gây chú ý khi vào vai nam chính Lee Jun Ho trong phim truyền hình Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Trái với hình tượng ngọt ngào thường thấy, ở phim mới, Kang Tae Oh chịu tham gia nhiều cảnh mạo hiểm. Cái kết của nhân vật cũng dễ để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.



Dễ nhận ra Don't Buy the Seller sở hữu nhiều điểm mạnh từ ý tưởng cho đến dàn sao, song lại lộ nhiều điểm yếu ở khâu kịch bản. Trừ hai thanh tra chủ động bảo vệ nữ chính, cảnh sát Hàn được khắc họa trong phim yếu kém, thụ động. Kể cả khi nữ chính lâm vào tình thế nguy hiểm, việc bảo vệ và truy tìm tung tích kẻ quấy rối cũng phải mất nhiều thời gian để tiến hành. Đứng trước tên tội phạm có vũ khí, phía cảnh sát không sử dụng nghiệp vụ khống chế, mà lại liều mạng xông vào xáp lá cà.

Ở nửa sau phim, việc lực lượng hành pháp Hàn Quốc chịu thua một tên sát nhân gây khó hiểu cho khán giả. Có những phân cảnh mang đậm tính sắp đặt, khi gã tự do gây án giữa chốn công cộng, song nhờ yếu tố ngoại cảnh xuất hiện ngẫu nhiên mà thoát thân.

Don't Buy the Seller có đề tài mới lạ, dàn sao thực lực, mạch phim có nhiều cao trào, chi tiết tăng kịch tính. Song, tác phẩm vẫn còn không ít lỗi logic, từ đó khiến phim giảm sức hấp dẫn ở nửa sau.