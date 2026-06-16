Đón hè rực rỡ, nạp năng lượng sáng tạo cùng 'hệ sinh thái' Dalattourist

Dalattourist: Dấu ấn tiên phong của du lịch Lâm Đồng

Datanla Pine Karts ở KDL thác Datanla ẢNH: A.N

Là cánh chim đầu đàn của ngành du lịch địa phương, Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) luôn khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp tinh tế giữa bảo tồn thiên nhiên và không ngừng đổi mới dịch vụ. Mùa hè năm nay, Dalattourist tiếp tục chiêu đãi quý du khách với các dịch vụ mới đầy hấp dẫn.

KDL thác Datanla: Bứt phá giới hạn với tổ hợp thể thao mạo hiểm mới

Nổi tiếng là thiên đường của những tín đồ yêu thích vận động, Datanla tiếp tục củng cố vị thế của mình khi ra mắt các dịch vụ thể thao giải trí thế hệ mới.

Sân chơi lưới ở KDL thác Datanla ẢNH: A.N

Điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn nhất thời gian gần đây chính là Datanla Pine Karts. Khác với Xe Trượt hay vượt thác Canyoning, hệ thống xe chuyên dụng này cho phép người chơi trực tiếp cầm lái, làm chủ tốc độ khi đổ dốc qua những khúc cua uốn lượn dưới tán rừng thông nguyên sinh. Cảm giác tự mình điều khiển xe chắc chắn sẽ đánh bay mọi áp lực deadline, mang lại sự phấn khích mới mẻ.

Dù lượn ở KDL Langbiang ẢNH: A.N

Bên cạnh đó, Sân Chơi Lưới khổng lồ lơ lửng giữa những thân cây cổ thụ cũng là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Tổ hợp lưới nhún nhiều tầng được thiết kế với độ an toàn tuyệt đối, tạo không gian vận động tự do giữa thiên nhiên, đưa du khách trở về với những phút giây thư giãn, cười đùa sảng khoái nhất.

Diễn cồng chiêng Tây nguyên ở KDL Langbiang ẢNH: A.N

KDL Langbiang: Chinh phục không trung và thưởng thức tinh hoa ẩm thực

Đỉnh Langbiang - biểu tượng kiêu hãnh của cao nguyên đại ngàn, nay đã khoác lên mình một diện mạo đầy năng động. Mùa hè này, thay vì chỉ di chuyển bằng xe chuyên dụng lên đỉnh Radar, du khách ưa mạo hiểm có thể lựa chọn dịch vụ Bay Dù Lượn để chinh phục bầu trời. Trải nghiệm tung mình vào không trung, thu trọn vẹn bức tranh toàn cảnh hồ Đan Kia, Suối Vàng lấp lánh và núi đồi trập trùng vào tầm mắt sẽ là khoảnh khắc đắt giá, cung cấp những góc máy ngoạn mục.

KDL Cáp treo ẢNH: A.N

Sau hành trình tiêu hao năng lượng, khu vực nhà hàng tại Langbiang sẽ vỗ về vị giác của thực khách bằng nền ẩm thực đại ngàn đậm đà bản sắc. Những xiên thịt nướng trên bếp lửa hồng thơm lừng, ống cơm lam dẻo ngọt ăn kèm gà nướng mang đậm hương vị núi rừng.

Đặc biệt, nhằm xua tan cái nóng mùa hè, menu hiện đã được bổ sung các món nước uống theo mùa pha chế sáng tạo từ nông sản địa phương như Hoàng Liên Ô Rô. Một bữa ăn giữa tầng mây lãng mạn, nghe người đồng bào K'Ho kể chuyện đại ngàn qua điệu múa chính là không gian lý tưởng để các đồng nghiệp báo chí cùng nhau giao lưu, chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề.

Khách sạn Nice Dream ẢNH: A.N

Cáp treo Đà Lạt (Đồi Robin): "Liệu pháp chữa lành" giữa không trung

Đối lập với nhịp điệu sôi nổi tại Datanla và Langbiang, tuyến Cáp Treo đồi Robin mang đến một nốt trầm êm ả, trọn vẹn. Hành trình dài hơn 2.267 m lướt trên những ngọn thông rủ bóng, nối từ đồi Robin đến Thiền viện Trúc Lâm mang lại góc nhìn toàn cảnh về một Đà Lạt bình yên, mộng mơ. Khung cảnh thung lũng rau hoa ẩn hiện dưới lớp sương mỏng là không gian tĩnh tại giúp các nhà báo tìm lại sự thư thái trong tâm hồn và ấp ủ những ý tưởng sâu sắc cho các tuyến bài sắp tới.

Nhà hàng Léguda ẢNH: A.N

Hoàn thiện hành trình với hệ sinh thái lưu trú và ẩm thực đẳng cấp

Sức hấp dẫn của Dalattourist còn đến từ hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Sau một ngày dài xê dịch, du khách có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng, ấm cúng tại Khách sạn Nice Dream ngay trung tâm phố núi. Hãy để vị giác được thăng hoa cùng nông sản tươi địa phương tại nhà hàng Léguda - Buffet Rau Đà Lạt hoặc đắm chìm trong nét lãng mạn, hoài cổ tại nhà hàng - cafe Thủy Tạ - biểu tượng kiến trúc nép mình duyên dáng bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng.

Nhà hàng Léguda ẢNH: A.N

Nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Dalattourist xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người "thư ký của thời đại". Với hệ sinh thái dịch vụ không ngừng nâng tầm, Dalattourist sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, tự hào đồng hành cùng mùa hè rực rỡ của giới truyền thông và toàn thể quý du khách!