Đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội rét 10 độ C vào mùng 1 tết

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 26 - 31.1 (tức 27 tháng chạp đến mùng 3 tết Nguyên đán), miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày từ 13 - 15 độ C.

Đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội rét 10 độ C vào tết Nguyên đán 2025 ẢNH: KIẾN TRẦN

Khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội sẽ có mưa phùn. Trong dịp tết, sẽ có các đợt không khí lạnh bổ sung khiến nhiệt độ ở miền Bắc duy trì thấp, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm thấp. Sau tết, hiện tượng mưa phùn vẫn xảy ra ở miền Bắc nhưng nền nhiệt tăng cao.

Cụ thể, tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng (những nơi đầu tiên đón không khí lạnh), nền nhiệt sẽ giảm khoảng 8 - 9 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong dịp tết ở 2 địa phương này khoảng 5 - 6 độ C, cao nhất từ 18 - 19 độ C. Thời điểm rét nhất rơi vào ngày 26 - 27.12 (27 - 28 tháng chạp) với nhiệt độ thấp nhất 5 - 6 độ C, cao nhất 15 - 16 độ C.

Tại Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nền nhiệt giảm 6 - 7 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh là 10 - 11 độ C, cao nhất 22 - 23 độ C. Thời điểm rét nhất rơi vào ngày 26 - 29.1 (ngày 27 tháng chạp - mùng 1 tết) với nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C, cao nhất 17 - 18 độ C.

Trong khi đó, khu vực miền Trung cũng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên xảy ra mưa, mưa rào. Trong dịp tết Nguyên đán, nhiệt độ tại Nam bộ có thể tăng cao từ ngày 18 - 27.1, cao nhất chỉ khoảng 32 độ C. Từ ngày 28.1, nhiệt độ sẽ giảm dần còn khoảng 30 độ C, không nắng nóng.

Tại TP.HCM, nhiệt độ trong 3 ngày từ 29 - mùng 2 tết cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 19 độ C. Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 - 2 độ C.

Mặc dù không xảy ra nắng nóng nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo, từ mùng 2 - mùng 5 tết, Nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng của đợt triều cường với đỉnh triều cao nhất có thể đạt 4,1 m (báo động 2). Triều cường có thể gây ngập úng cho một số vùng ven biển, cửa sông ở TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.