Đón lễ bùng cháy với đại tiệc thể thao, giải trí mọi lúc mọi nơi trên K+

Đại tiệc thể thao không bao giờ "tàn"

"Kịch tính", "bất ngờ", "kỳ diệu" là những gì người ta dùng để mô tả vòng đấu vừa qua của Ngoại hạng Anh 2023/24 trên K+, nơi vừa diễn ra màn lội ngược dòng không tưởng của hai ông lớn Big Six là Man Utd và Liverpool, lần lượt với tỉ số 3-2 trước Nottingham Forest, 2-1 trước Newcastle. Cùng với đó là loạt kết quả điên rồ như cú ngã ngựa ngỡ ngàng của Brighton trước West Ham, trận hòa nghẹt thở của Arsenal - Fulham... Ngoại hạng Anh 2023/24 đang khẳng định là một trong những mùa bóng khốc liệt nhất trong lịch sử giải đấu này.

‎Arsenal - Man Utd sẽ là tâm điểm tiếp theo tại vòng 4 Ngoại hạng Anh 2023/24 trên K+

Ở các vòng đấu tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn đối đầu giữa Brighton - Newcastle (2.9), Arsenal - Man Utd (3.9), Man Utd - Brighton (16.9), Arsenal - Tottenham (24.9), Tottenham - Liverpool (30.9)… Đây là liều thuốc thử cực mạnh cho hai thế lực mới là Newcastle, Brighton, đồng thời là thách thức đầy khó khăn với những "ông lớn" như Man Utd, Arsenal…



Tháng 9 cũng là thời điểm 2 giải Cúp châu Âu danh giá UEFA Champions League (C1), UEFA Europa League (C2) bước vào tranh tài ở vòng bảng. Với gói FPT Play Sport trên App K+, fans sẽ được thưởng thức đầy đủ cả 2 giải đấu này cùng các giải hấp dẫn khác do UEFA tổ chức. Đặc biệt, màn thể hiện của các đại diện Ngoại hạng Anh sẽ rất được chú ý, bởi đây chính là giải VĐQG quy tụ những ngôi sao đắt giá và nổi tiếng nhất châu Âu hiện nay.

Ngoài bóng đá, các giải thể thao đẳng cấp khắp thế giới cũng diễn ra gay cấn suốt tháng 9 này trên K+. Tại trường đua Formula 1 danh giá, sau khi về nhất Heineken Dutch Grand Prix 2023 cuối tuần qua và giúp Red Bull đạt 13 lần thắng chặng liên tiếp trong một mùa giải, Max Verstappen đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở 3 chặng đua nghẹt thở sắp tới là Formula 1 Gran Premio d'Italia 2023 (1-3.9), Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023 (15-17.9), Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 (22-24.9), đồng thời vượt qua mốc kỷ lục 9 lần thắng chặng liên tiếp do Sebastian Vettel nắm giữ suốt 10 năm qua.

Đón xem những màn thể hiện áp đảo của Max Verstappen tại Formula 1 độc quyền trên K+

Với CĐV cuồng nhiệt của trái bóng nỉ, đây là dịp không thể bỏ với các giải đấu đỉnh cao thuộc hệ thống ATP như Zhuhai Championships (20-26.9), Chengdu Open (20-26.9), Laver Cup 2023 (23-25.9), ATP 250 Astana Open (27.9-3.10)... quy tụ sự tham gia của những tay vợt hàng đầu thế giới.



Các trận đấu võ thuật tổng hợp cũng là một nội dung thể thao thời thượng mà Truyền hình K+ đem tới cho khán giả với chuỗi sự kiện UFC rực lửa như UFC Fight Night: Gane - Spivac (3.9), UFC 293: Adesanya - Strickland (9.9), UFC Fight Night: Grasso - Shevchenko (17.9)..., hứa hẹn những trận so găng khốc liệt và nảy lửa trên võ đài.

Vũ trụ phim ảnh liên tục cập nhật loạt phim bom tấn hấp dẫn

Bên cạnh những khoảnh khắc thể thao bùng nổ, các thành viên trong gia đình sẽ có những giây phút giải trí sảng khoái cùng vũ trụ phim ảnh đa sắc trên K+, với đủ thể loại trải dài từ các bom tấn phá đảo phòng vé đến những series đình đám nhất.

Những khán giả yêu thích sự hài hước sẽ được thưởng thức chùm phim "tình bạn diệu kỳ" vui nhộn và không kém phần nhân văn: Trợ Lý Hết Ý (The Upside - 7.9), Anh Em Xứ Grimsby (The Brothers Grimsby - 13.9), Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 (2037 - 21.9)... Với fans của thể loại hành động, kịch tính, chùm phim "hồ sơ điệp viên" sẽ mang đến loạt phi vụ mãn nhãn: Những Thiên Thần Của Charlie (Charlie’s Angel - 1.9), Đặc Vụ Áo Đen 3 (Men In Black 3 - 8.9), XXX: Phản Đòn (XXX: Return of Xander Cage - 15.9), Người Đưa Tin (The Courier - 22.9)...

‎Đón xem Những Thiên Thần Của Charlie trong chùm phim "hồ sơ điệp viên" trên K+

Khán giả nhí sẽ được phục vụ các series, phim điện ảnh rất được yêu thích như: Chú Mèo Garfield Phần 2 (The Garfield Show S2 - đang phát sóng), Cuộc Phiêu Lưu Của Peabody Và Sherman (Mr. Peabody & Sherman - 2.9)... và đặc biệt là series nổi tiếng không chỉ với các bạn nhỏ mà cả phụ huynh cũng có những giây phút trở lại tuổi thơ cùng con - Hãy Đợi Đấy! (I’ll Get You! - từ 18.9).



Để khách hàng có thể tiếp cận vũ trụ giải trí bất tận với chi phí tối ưu nhất, Truyền hình K+ tung loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn. Theo đó, từ 10.8 đến 17.9.2023, khách hàng đăng ký mới 12 tháng gói truyền hình vệ tinh Trọn Vẹn sẽ được miễn phí trọn bộ thiết bị HD và tặng kèm 3 tháng xem gói FPT Play Sport (xem các giải của UEFA như C1, C2…) trên App K+.

Ưu đãi hấp dẫn chưa từng có khi đăng ký K+

Với khách hàng mua mới hoặc gia hạn thuê bao K+ App sẽ được giảm ngay 50% cho cả hai gói thuê bao Trọn vẹn và Tiện lợi (áp dụng từ 1.8 đến 30.9.2023 vào Thứ 6-7, Chủ nhật) đồng thời tham gia chương trình quay số may mắn với quà tặng "khủng" 1 TV Samsung 75 inches - 4K mỗi tuần từ Samsung.



