Công nghệ Sản phẩm

Đón mùa lễ hội cùng GeForce RTX - Nâng cấp ngay, nhận ưu đãi cực hấp dẫn!

16/12/2025 18:30 GMT+7

NVIDIA vừa ra mắt loạt ưu đãi mùa lễ hội, từ card đồ họa đỉnh cao đến laptop và PC mạnh mẽ trang bị bộ xử lý đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series.

Đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cấp thiết bị, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động, tốc độ phản hồi nhanh chóng và hiệu năng tối ưu cho game, ứng dụng AI cũng như sáng tạo nội dung.

- Ảnh 1.

GeForce RTX - Đã sẵn sàng cho tương lai rộng mở

Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài công nghệ sau đây có trên card đồ họa GeForce RTX™ 50 Series.

Ray Tracing: Công nghệ dò tia và AI tối ưu

GeForce RTX™ là nền tảng tiên tiến bậc nhất cho các công nghệ dò tia và kết xuất dạng nơ-ron toàn diện đang cách mạng hóa cách chúng ta chơi và sáng tạo. Hơn 800 trò chơi và ứng dụng sử dụng RTX™ để cung cấp đồ họa chân thực và hiệu suất cực nhanh với các tính năng AI tiên tiến như DLSS Tạo Đa Khung Hình.

NVIDIA DLSS 4: Tốc độ đỉnh cao, hình ảnh vượt trội, hỗ trợ bằng AI

DLSS sử dụng AI để tăng FPS, giảm độ trễ và cải thiện chất lượng hình ảnh. Phiên bản DLSS thế hệ thứ 4 mang đến bước đột phá với Tạo Đa Khung Hình và tái tạo tia sáng siêu thực.

- Ảnh 2.

So sánh hiệu năng của dòng laptop sử dụng GPU GeForce RTX™ 50 Series với các thế hệ trước đó, sức mạnh tương ứng tăng gấp 2 đến 4 lần

Bộ công cụ NVIDIA Studio: Mang lại lợi thế sáng tạo cho bạn

NVIDIA Studio là bộ công cụ cung cấp kèm theo máy tính có trang bị GPU GeForce RTX™, mang lại hiệu suất cao cho các ứng dụng chỉnh sửa video, dựng hình 3D và thiết kế đồ họa. Tạo mô hình và render thế giới ảo phong phú với hiệu suất cực nhanh nhờ các nhân Dò tia trong RTX™ và xem trước kết quả nhanh hơn với AI và DLSS.

Máy tính cá nhân RTX AI PC

Nâng cấp lên công nghệ AI tiên tiến với GPU GeForce RTX™ và tăng tốc trải nghiệm chơi game, sáng tạo, làm việc và phát triển của bạn. Nhờ bộ xử lý AI tích hợp, bạn sẽ sở hữu công nghệ AI hàng đầu thế giới được cung cấp sức mạnh cho chiếc máy tính Windows của mình.

Ưu đãi lớn cho mùa lễ hội

- Ảnh 3.

Dịp cuối năm này, NVIDIA cùng các đối tác mang đến cho bạn cơ hội nâng cấp thiết bị với mức giảm giá sâu cho card đồ họa, laptop gaming, máy tính để bàn sử dụng bộ xử lý GeForce RTX™ 50 Series. Ngoài mức giảm giá thật ưu đãi, bạn sẽ còn nhận gói quà tặng hấp dẫn gồm game code, phụ kiện, bốc thăm trúng thưởng sản phẩm, áp dụng tại các đối tác bán lẻ lớn của NVIDIA Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình này xin vui lòng liên hệ đến fanpage NVIDIA GeForce Việt Nam tại https://www.facebook.com/NVIDIAGeForceVN

Nvidia GeForce RTX™ 50 Series GeForce RTX GPU
