Đón năm mới 2022, người dân TP.HCM háo hức đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ

Buồn hơn mọi năm

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hơn 19 giờ tại các điểm check-in ở trung tâm TP.HCM như Hồ Con Rùa (Q.3), nhà thờ Đức Bà (Q.1), Bưu điện Trung tâm TP (Q.1), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1)... tình hình không đông đúc như ngày này những năm trước.

18 giờ chiều, bà Võ Thị Minh Loan (49 tuổi, Q.5) đã có mặt phía trước nhà thờ Đức Bà để chụp ảnh. Thay vì đi với người thân, gia đình, bà Loan chỉ đi một mình để tìm bình yên cho ngày cuối năm. Bà tâm sự hơn 40 năm sống ở Sài Gòn, hiếm có dịp nào bà được tham quan hay chụp ảnh tại những địa điểm này vì nhiều lý do, năm nay bà quyết định đi mong muốn có một năm mới đáng nhớ.

Nhìn dòng người xung quanh, bà Loan cho biết không khí đón năm mới ở TP.HCM năm nay có phần trầm buồn. “Phần vì người ta về quê, phần vì dịch bệnh nên TP. không tổ chức bắn pháo hoa. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, hạn chế tình trạng tập trung đông người lây lan dịch bệnh”, bà nhận xét.

Năm 2021 với bà Loan là một năm với nhiều dự định dang dở khi cả TP. phải chống chọi với dịch Covid-19, tuy nhiên điều may mắn là cả gia đình của bà đều bình an vượt qua đại dịch. Năm 2022, mong ước lớn nhất của bà chính là bản thân và mọi người đều có sức khỏe thật tốt. “Sau đại dịch, tôi nhận ra điều quan trọng nhất chính là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Mong năm mới với những điều tốt đẹp mới đến với tất cả chúng ta”, bà bày tỏ.

Sau khi chụp ảnh cho con trai phía trước một cây mai trang trí ở Bưu điện Trung tâm TP.HCM, anh Lê Thanh Hòa (33 tuổi, Q.Bình Thạnh) cùng gia đình định sang Hồ Con Rùa để hóng mát. Anh cho biết tầm giờ này năm ngoái, người dân đã đến khu vực này đông nghẹt nhưng năm nay thì không bằng.





“Ra đây vào những ngày cuối năm đã trở thành thói quen của gia đình tôi suốt nhiều năm nay. Có vậy mới cảm nhận hết được cái hương vị năm mới. Năm nay buồn, nhưng tôi cũng như nhiều người vẫn rất lạc quan về một năm mới bình an với tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới tất cả chúng ta!”, anh nói.

Cùng gia đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chị Lý Thảo Nguyên (41 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) hào hứng chụp hình kỷ niệm cùng con trai. Chị chia sẻ gia đình chị là người gốc Sài Gòn nên có truyền thống đến phố đi bộ đón giao thừa hàng năm. Đối với chị, năm 2021 là một năm đầy biến động vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, chị vẫn tràn ngập niềm vui cầu mong một năm mới an lành. "Tuy khó khăn nhưng mà mình cảm thấy vẫn may mắn vì vẫn còn gia đình, vẫn còn sức khoẻ để đi chơi dịp cuối năm như thế này. Mong dịch bệnh chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường là mừng lắm rồi", chị tâm sự.

Đón năm mới tại nhà

Trong khi đó, chị Khổng Thùy Chân (22 tuổi, Q.Bình Thạnh) cho biết khác với những năm trước, năm nay chị quyết định mừng 2022 tại nhà. Chiều nay, chị đi siêu thị mua thực phẩm, nấu một bữa ăn nho nhỏ. Sở dĩ chị không ra ngoài vui chơi như những năm trước vì vẫn còn ngại tình hình dịch bệnh.

Ở nhà chào năm 2022 với chị Chân cũng có những thú vui riêng. Năm vừa qua với chị là một năm đầy biến động như may mắn là mọi thứ đều đã qua. Chị mong năm mới với những khởi đầu mới, chị có thể tìm thấy được một công việc phù hợp và gia đình luôn bình an. “Mấy tháng qua tôi vẫn làm việc online tại nhà, hạn chế đến những nơi đông người. Hôm giáng sinh tôi cũng không đi đâu, may ghê vì hôm đó cũng khá đông. Tôi đoán là tối hôm nay, dù không bắn pháo hoa nhưng người ra đường cũng sẽ đông đúc thôi”, chị nhận xét.

Chị Trần Thùy Dương (26 tuổi, Q.Bình Thạnh) cũng cho biết năm nay cũng đón năm mới tại nhà. “Thay vì ra ngoài, tôi rủ một vài người bạn ghé phòng rồi mở tiệc nho nhỏ. Không bắn pháo hoa nên ra ngoài cũng vậy”, chị cho hay.