Đón nhiều đợt không khí lạnh sao 'mùa đông vẫn nắng như mùa hè'?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 7 đợt không khí lạnh vào các ngày 22.9, 1.10, 23.10, 26.10, 2.11, 5.11 và 18.11.

Hầu hết các khu vực thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhiệt độ thấp nhất ngày xuống dưới 20 độ C, có nơi dưới 13 độ C, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11,5 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 10,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 11,2 độ C và Sìn Hồ (Lai Châu) 11,8 độ C.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh thứ 7 trong mùa đông năm nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây đều là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên chưa tác động nhiều đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Chính vì vậy, nhiệt độ trung bình trong thời gian này vẫn cao hơn so với các năm.

Tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc trong giai đoạn này cũng chưa cảm nhận được cái lạnh rõ rệt bởi nhiều thời điểm trong ngày vẫn nắng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 31 - 32 độ C khiến người dân có cảm giác oi bức, ngột ngạt. Thậm chí, nhiều người còn ví "mùa đông nắng như mùa hè".

Lý giải về việc tại sao đón nhiều đợt không khí lạnh nhưng người dân chưa cảm nhận được lạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, dự báo viên Phòng Dự báo số trị và viễn thám, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khi các đợt không khí lạnh tràn về, hầu khắp đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng sớm ở ngưỡng 20 - 22 độ C, vùng núi xuống thấp dưới 17 độ C.

Bà Bình lấy ví dụ trong đợt không khí lạnh đang tác động vào miền Bắc, tại Trạm khí tượng Trùng Khánh (Cao Bằng) vào đêm 18, sáng sớm 19.11 nhiệt độ thấp nhất là 18,8 độ C; đêm qua và sáng sớm nay giảm còn 16,6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, Trạm khí tượng Hà Đông ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm từ 23,4 độ C còn 21,5 độ C vào sáng sớm 20.11.

Theo bà Bình, nhiệt độ đo được tại các khu vực trùng khớp với các bản tin dự báo mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát hành. Việc người dân chưa cảm nhận được lạnh là do ban ngày ít mây, trời nắng nên chúng ta cảm giác thời tiết ít thay đổi.

"Hơn nữa, do đợt không khí lạnh rất khô nên trời vẫn ít mây và có nắng. Trên thực tế, nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, ban ngày trời vẫn nắng nên nhiệt độ ban ngày có giảm nhưng không nhiều, chúng ta ít cảm nhận được", bà Bình nói và cho biết trong những ngày tới, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc còn giảm nữa.

Với thời tiết như hiện nay, bà Bình cảnh báo, do ban đêm nhiệt độ giảm khiến cho biên độ nhiệt độ ngày và đêm tăng, điều này dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân như các vấn đề về hô hấp...

Ngoài ra, khi có không khí lạnh tràn về là gió đông bắc trên vịnh Bắc bộ sẽ mạnh lên gây biển động, ngư dân cần lưu ý khi ra khơi đánh bắt hải sản.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, có nơi dưới 11 độ C

Cơ quan khí tượng cho biết, cuối tháng 11, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, trời chuyển rét. Đây có thể là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm 2024.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu khoảng 7 - 8 độ C. Tại Cao Bằng, nhiệt độ thấp nhất những ngày cuối tháng 11 có thể xuống dưới 13 độ C, trong khi đó tại Lạng Sơn có nơi dưới 11 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh tác động từ ngày 26.11, càng về cuối tháng nhiệt độ càng giảm sâu, có khả năng xuống dưới 16 độ C.

Đáng chú ý, từ tháng 12.2024 - tháng 2.2025, hoạt động của không khí lạnh mới diễn ra mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.