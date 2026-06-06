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Đón sóng mở rộng KCN Tân Bình: KĐT Bắc Sài Gòn giải bài toán an cư cho giới chuyên gia

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
06/06/2026 08:00 GMT+7

Sự dịch chuyển của vành đai công nghiệp về phía bắc TP.HCM đang tạo ra một 'cuộc cách mạng' mới về không gian sống. Điển hình, quy hoạch mở rộng KCN Tân Bình lên 1.055 ha theo định hướng sinh thái Net Zero dự kiến sẽ thu hút hơn 30.000 chuyên gia và kỹ sư tay nghề cao.

Bức tranh tỉ đô này đặt ra một bài toán thiết thực. Đâu là chốn an cư xứng tầm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của giới tinh hoa công nghiệp?

Nằm chung trục ĐT741, liền kề nút giao cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và cách KCN Tân Bình chỉ 5 phút di chuyển, KĐT Bắc Sài Gòn do Tập đoàn Phương Trường An phát triển là mảnh ghép hoàn hảo, mang một câu chuyện khác biệt, kiến tạo một chuẩn sống đích thực.

* - Ảnh 1.

Khu đô thị Bắc Sài Gòn

ẢNH: TẬP ĐOÀN PHƯƠNG TRƯỜNG AN

Trên quỹ đất 41,9 ha, dự án áp dụng mô hình compound khép kín, dành hơn 50% diện tích cho mảng xanh, hơn 39 tiện ích đặc quyền. Cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn tại đại công viên 10.000 m², giải tỏa căng thẳng tại trường đua Go-Kart, thư giãn bên hồ cá Koi hay dạo bước trên đại lộ thương mại 36 m sầm uất. Mọi điểm chạm đều được thiết kế để kết nối cảm xúc, nuôi dưỡng cộng đồng văn minh.

Giữa bối cảnh giá nhà đất neo cao, KĐT Bắc Sài Gòn mang đến cơ hội sở hữu bất động sản giá trị thực với dự kiến mức giá cạnh tranh, đây là bước đệm tài chính tối ưu để nhà đầu tư đón đầu sức bật hạ tầng của thủ phủ công nghiệp mới.

Tập đoàn Phương Trường An:

  • Website: https://bacsaigoncity.vn/
  • Địa chỉ: Đường ĐT741 (Quy hoạch cao tốc TP.HCM - Chơn Thành), Phước Hòa, TP.HCM

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