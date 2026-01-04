Đón Tết Dương lịch ở Hội An, khách Tây thả hoa đăng trên sông Hoài

Dịp Tết Dương lịch 2026, khu vực bờ sông Hoài (Hội An, Đà Nẵng) thu hút lượng lớn du khách đổ về tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm nghi thức thả hoa đăng.

Tối 3.1, so với những ngày thường, lượng người tham gia hoạt động thả hoa đăng trên sông Hoài tăng cao do trùng với ngày rằm tháng 11 âm lịch và kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Sông Hoài rực rỡ ánh đèn đêm, điểm hẹn hấp dẫn du khách quốc tế ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Dọc 2 bên bờ sông Hoài, nhiều du khách quốc tế đến từ châu Âu, Mỹ, Australia hòa mình vào không khí lung linh của đèn lồng, dòng người tấp nập và những chiếc hoa đăng nhiều màu sắc.

Trước khi xuống thuyền hoặc thả hoa đăng, nhiều du khách dành thời gian tìm hiểu ý nghĩa của nghi thức truyền thống thông qua người dân địa phương và các điểm bán hoa đăng, bán vé đi thuyền.

Du khách quốc tế trò chuyện, tìm hiểu thông tin dịch vụ trước khi lên thuyền trải nghiệm thả hoa đăng ẢNH: ANH THƯ

Lần đầu đến phố cổ Hội An trong chuyến du lịch Việt Nam dịp Tết Dương lịch 2026, anh Miguel (du khách Brazil) không giấu được sự ấn tượng trước không gian phố cổ. Anh Miguel cho biết mình đi cùng vợ sắp cưới và người thân, đặc biệt yêu thích vẻ đẹp của kiến trúc, ánh sáng đèn lồng cũng như sự thân thiện của người dân địa phương.

“Chúng tôi rất thích nơi này. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên đến Hội An. Chúng tôi rất ngạc nhiên với mọi thứ, từ ánh sáng, kiến trúc cho đến cách người dân sinh sống, làm việc. Cảm giác không chỉ là kinh doanh, mà là một nơi thực sự đáng sống", anh Miguel chia sẻ.

Anh Miguel (du khách Brazil) cùng bạn hào hứng thả hoa đăng trên sông Hoài, trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống ẢNH: KIỀU TRINH

Cùng trải nghiệm thả hoa đăng trên sông Hoài, chị Isabella (du khách Anh) cho hay hoạt động này mang đến cho cô cảm xúc hoàn toàn khác so với những điểm đến khác từng ghé thăm tại Việt Nam.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thả hoa đăng trên sông. Trải nghiệm này rất đặc biệt", chị Isabella nói.

Du khách hào hứng thả hoa đăng, gửi gắm ước nguyện bình an đầu năm mới

Bên cạnh sự hào hứng, một số du khách cũng bày tỏ sự quan tâm đến yếu tố môi trường khi tham gia hoạt động văn hóa truyền thống này.

Larissa (du khách Australia) cho biết cô thích ý nghĩa cầu may mắn, gửi gắm ước nguyện qua những chiếc hoa đăng, nhưng đồng thời cũng chú ý đến việc bảo vệ dòng sông Hoài.

“Tôi thích ý tưởng gửi gắm điều ước, nhưng cũng quan tâm đến việc hoa đăng có được thu gom, tái sử dụng để tránh ảnh hưởng đến môi trường”, Larissa chia sẻ.

Phố cổ Hội An nhộn nhịp du khách tham quan trong tối 3.1 (ngày rằm tháng 11 âm lịch) ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết thành phố hướng tới nhiều thị trường. Ngoài khách truyền thống như Âu, Mỹ, Đông Bắc Á..., TP.Đà Nẵng sẽ ưu tiên thu hút khách Philippines và Đông Nam Á, với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu trong nước và khu vực.

