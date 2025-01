Đón tết kiểu ta tại 'ốc đảo nghỉ dưỡng'

Những ngày đầu năm 2025, không khí tại khu nghỉ dưỡng An Lâm Retreats Ninh Vân Bay đã len lỏi sắc xuân rực rỡ, từ bầu trời trong vắt đến mặt biển xanh thẳm bên bờ vịnh, từ ánh nắng lấp lánh len lỏi qua các tán cây rừng đến những nhánh mai vàng tỏa hương sắc khắp không gian.

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay đang chìm ngập trong không khí đón xuân

Từ ngày 22.12 âm lịch cho đến ngày mồng 4 Tết Ất Tỵ, khu nghỉ dưỡng sẽ mang đến các phiên chợ quê đặc sắc cho khách lưu trú, những điều mới lạ với khách Tây và gợi nhiều hoài niệm với khách ta nhưng tựu trung lại, đều khiến các thế hệ thêm yêu văn hóa Việt Nam. Với các gia đình gốc Việt sinh sống nhiều năm tại nước ngoài hoặc các bạn nhỏ được định hướng học tập trong môi trường quốc tế từ sớm, đây càng là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu hành trình khám phá văn hóa Việt và sâu xa hơn, là nguồn cội của chính mình.

Những hoạt động đậm tinh thần truyền thống như tiễn ông Táo về trời và lễ thượng tiêu (lễ dựng cây nêu) sẽ được tái hiện nguyên vẹn tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay vào 22 và 23 tháng Chạp, để khách lưu trú có thể trực tiếp tham gia và cảm nhận sự độc đáo làm nên di sản tinh thần của người Việt.

Cận cảnh lễ thượng tiêu tại An Lâm Retreats

Ngoài ra, chợ tết tại đây sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi hoạt động làm bánh tét hay làm mứt dừa, những món đặc sản dân dã hiếm khi thiếu vắng trên bàn tiệc đón Tết của mọi gia đình Việt Nam. Các lớp học thú vị này không chỉ giúp du khách hiểu tường tận ý nghĩa và quy trình tạo ra món ăn, mà còn tạo thêm chất kết dính cho tình thân gia đình. Bởi mỗi một thành phẩm sau cùng, dù dưới hình dạng nào, đều chứa đựng tâm ý của người làm gửi đến người thưởng thức.

Các hoạt động tại chợ quê giúp các thế hệ cũ và mới cảm nhận sâu sắc về văn hóa Việt

Đặc biệt vào ngày 29 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ Giáp Thìn, không khí quây quần đầm ấm sẽ được An Lâm Retreats Ninh Vân Bay lan tỏa đến du khách qua tiệc tối giao thừa và bắn pháo hoa, cùng nhau mở ra một năm mới với nhiều ước vọng và tình yêu thương.

Ngày đầu năm, các phong tục, nếp sống xa xưa của ông cha cũng được tái hiện sống động. Du khách sẽ nhận lì xì may mắn và trải nghiệm những hoạt động đặc trưng ngày Tết như xem múa lân sư rồng và trống hội, lễ Phật đầu năm gieo quẻ cầu an, trồng cây gieo lộc, tham gia những trò chơi dân gian độc đáo như ô ăn quan, chèo thúng chai hay trổ tài làm mứt gừng, cuốn nem rán, làm gỏi tiến vua… Chợ phiên 3 miền thú vị này sẽ mang trọn bức tranh ẩm thực từ Bắc chí Nam đến với du khách, đồng thời gửi gắm nguyện ước về một năm mới an khang thịnh vượng đến với đất trời.

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mang đến đa dạng trải nghiệm khiến hành trình du xuân trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn

Với những ai mong muốn đón tết thật "ta" nhưng không thể bỏ qua đam mê với các hoạt động thể thao và dã ngoại ngoài trời, một chuyến đi đến An Lâm Retreats Ninh Vân Bay có thể đáp ứng trọn vẹn. Nơi đây cung cấp các hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, trekking, hay lãng mạn hơn là du ngoạn trên tàu catamaran buổi hoàng hôn, tắm hồ tình yêu giữa rừng và trải nghiệm bè nổi trên biển Floating Deck. Kết hợp cùng các hoạt động đón xuân từ thời "ông bà anh", Tết Ta của du khách sẽ có thêm nhiều yếu tố mới lạ, biến hành trình du xuân của cả nhà cũng trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn.

Beach House, không gian tổ chức tiệc trong nhà được tinh chỉnh nhằm phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa của các vị khách

Chưa dừng lại ở đó, các khu vực tổ chức sự kiện tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay như By the Bay, Surfside Beach hay Beach House cũng đồng loạt thay áo mới để phù hợp với không khí "đón mới tiễn cũ". Với các cặp đôi, gia đình hay tổ chức có nhu cầu tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt hay tổng kết cuối năm, những không gian này sẽ được tinh chỉnh và cá nhân hóa theo từng nhu cầu để mang đến các sự kiện đẳng cấp với bản sắc riêng.

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay không chỉ là nơi nghỉ dưỡng sang trọng mà còn là tổng hòa của những trải nghiệm văn hóa. Bằng cách kết hợp nhuần nhuyễn thiết kế, ẩm thực, hoạt động và dịch vụ thuần Việt mang tiêu chuẩn quốc tế, mỗi chuyến du xuân đến đây sẽ là cơ hội để bạn một lần nữa được đắm mình vào hồn Việt.

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết: rsvn.nvb@anlam.com | (+84) 258 3728 388 | anlam.com