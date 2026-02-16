Đón tết nơi đầu sóng

Những ngày cuối năm, khi đất liền rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, không khí đón xuân cũng đang lan tỏa trên từng cầu cảng, con tàu. Xen giữa sắc xuân rực rỡ là nhịp công tác khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện tinh thần "đón xuân mới không quên nhiệm vụ" của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, kiểm tra, động viên Hải đội 811 trước thềm năm mới ẢNH: ĐỨC VIỆT

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, cho biết, tết Nguyên đán 2026 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân thi đua chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Trên tinh thần đón xuân mới không quên nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, quyết tâm để cán bộ, chiến sĩ đón tết vui tươi, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi báo tường xuân, gói bánh chưng xanh được tổ chức sôi nổi, tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới. Công tác nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội được duy trì chặt chẽ; kịp thời động viên quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, chiến sĩ trẻ lần đầu đón tết xa nhà.

Các chiến sĩ bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật luôn tốt bền, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao nhất ẢNH: ĐỨC VIỆT

Trung sĩ Hoàng Anh Quân, nhân viên hàng hải tàu 626, Hải đội 811, lần đầu tiên đón tết xa gia đình trên hướng biển, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đón tết xa gia đình. Dù rất nhớ nhà, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì đây là lần đầu tiên của đời binh ngũ đã được ra biển thực hiện nhiệm vụ, đón tết và vui xuân cùng đồng đội nơi đầu sóng", trung sĩ Quân nói, và cho hay, sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để đất liền đón tết bình an, hạnh phúc.

Theo Lữ đoàn 125, song song với công tác Đảng, công tác chính trị, nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Trên quân cảng, cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ bảo dưỡng, lau chùi, sơn sửa từng chi tiết; kiểm tra chặt chẽ trang bị, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm hệ số sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Với người lính biển, dù là ngày thường hay ngày tết, chế độ trực vẫn được duy trì nghiêm, các phương án chiến đấu luôn sẵn sàng.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển bảo dưỡng vũ khí ẢNH: ĐỨC VIỆT

Để vơi đi nỗi nhớ nhà cho các chiến sĩ, Lữ đoàn 125 đã chuẩn bị những chậu mai vàng, cành đào thắm và tổ chức hoạt động gói bánh chưng. Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị tết quê hương mà còn gửi gắm tình đồng chí, đồng đội nơi đầu sóng.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Thoan, quản lý bếp ăn Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 125, chia sẻ, lãnh đạo lữ đoàn đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần tết cụ thể, chặt chẽ.

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng tìm kiếm nguồn lương thực, thực phẩm sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng; thực hiện khảo sát, báo giá công khai, đúng quy định. Cán bộ, nhân viên bếp ăn duy trì quân số trực cao nhất, chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngày tết, bảo đảm bộ đội đón xuân đủ đầy, ấm áp", thiếu tá Thoan cho hay.

Trên hướng biển, những ca trực xuyên tết vẫn lặng lẽ diễn ra. Khi đất liền sum họp, pháo hoa rực sáng, những con tàu của Lữ đoàn 125 vẫn sẵn sàng rẽ sóng, tuần tra, kiểm soát khi Tổ quốc cần. Trong ánh mắt mỗi cán bộ, chiến sĩ ánh lên niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.