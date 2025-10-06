Đón Tết trung thu, rinh quà cùng Thạch Long Hải tại GO! Long Biên Hà Nội

Sự kiện Tết trung thu sôi động tại GO! Long Biên cùng Long Hải

Ngày 26-28.09 vừa qua, Thạch Long Hải đã mang đến hàng loạt hoạt động vui chơi hấp dẫn tại GO! Long Biên (Hà Nội). Với hàng loạt trò chơi hấp dẫn, sự kiện đã thu hút hơn 2000 người đến check-in và nhận những phần quà 'xịn xò' mang về nhà.

Đa dạng hoạt động vui chơi cho bé vào dịp trung thu:

Phóng phi tiêu - trò chơi thử thách sự khéo léo, mang đến cho các em nhỏ những giây phút vui nhộn và niềm vui bất tận trong suốt sự kiện.

Phóng phi tiêu

Lắc bóng vào ô trở thành điểm nhấn thú vị khi các em nhỏ được trải nghiệm trò chơi đòi hỏi sự khéo léo, để mang đến cơ hội nhận quà đầy háo hức.

Lắc bóng vào ô

Không kém phần gay cấn, săn blindbox khiến các bé vô cùng phấn khích khi được tự tay khám phá gắp những món quà bí ẩn, thú vị đến phút cuối cùng.

Săn blindbox

Bên cạnh đó, khu vực check-in cùng lồng đèn lung linh đã ghi dấu hàng trăm khoảnh khắc rực rỡ, để lại ấn tượng khó quên trong mùa trăng rằm đoàn viên.

Khu vực check-in cùng lồng đèn lung linh

Sự kiện cũng đánh dấu bước phát triển 25 năm của Thạch rau câu Long Hải trên thị trường (27.09.2000 - 27.09.2025). Với hành trình hơn 2 thập kỷ, đội ngũ Thạch Long Hải đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo, nhằm mang đến những sản phẩm giàu giá trị - thơm ngon - và trọn vị yêu thương.

Thạch rau câu Long Hải - Món ăn vặt Trung thu gắn kết niềm vui

Điểm nhấn của chương trình chính là khu trải nghiệm thạch rau câu Long Hải - món ăn vặt được cả trẻ em và người lớn yêu thích. Hàng nghìn phần thạch nhiều hương vị, màu sắc bắt mắt được trao tặng miễn phí, mang đến trải nghiệm khó quên.

Với vị ngọt dịu, giòn dai, Thạch rau câu Long Hải vừa là món ngon ngày rằm, vừa là cầu nối gắn kết các thành viên trong gia đình. Đây là lựa chọn lý tưởng để bổ sung vào mâm cỗ Trung thu, bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo truyền thống.

Hơn 2.000 lượt khách hàng và các em nhỏ tham gia chính là minh chứng cho sức hút của sự kiện, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn mà Thạch Long Hải luôn mong muốn lan tỏa. Sự kiện đã khép lại, nhưng những dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại, thương hiệu Thạch rau câu Long Hải gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách hàng đã đồng hành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động Trung thu ý nghĩa cho bé trong tương lai, góp phần lan tỏa niềm vui và thông điệp yêu thương đến cộng đồng.