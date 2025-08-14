Đón tuổi mới bằng cách tặng quà cho người lạ

Sau bữa cơm tối đón tuổi mới bên gia đình, vợ chồng bác sĩ Thanh Phong chuẩn bị món quà sinh nhật thật đặc biệt. Tuy nhiên, món quà này không dành tặng cho nhân vật chính, mà ngược lại để gửi đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực P.Mỹ Tho, P.Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

"Mọi năm, vào dịp sinh nhật, mình thường tự thưởng cho bản thân những món quà. Nhưng năm nay, mình muốn san sẻ cho những người cần hơn", bác sĩ Phong chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được "mưa tim" của cộng đồng.

Trong đêm sinh nhật của mình, bác sĩ Phong đi tặng quà cho những người khó khăn ẢNH: NVCC

Vợ chồng bác sĩ Phong chuẩn bị 50 bao lì xì tặng những người lao động mưu sinh trên đường phố ẢNH: NVCC

Sinh nhật đáng nhớ

Hơn 21 giờ ngày 7.8, đường phố đã vắng người, quán xá cũng bắt đầu đóng cửa. Lúc này, vợ chồng bác sĩ Thanh Phong rong ruổi trên các tuyến đường, tìm những người đang cố gắng mời khách mua thêm vài tờ vé số, hay nhặt thêm vài chiếc vỏ lon… để tặng quà. Số tiền 10 triệu đồng được anh chia thành 50 bao lì xì, mỗi phần 200.000 đồng, tặng cho những người lao động còn mưu sinh ngoài đường.

Hôm đó, hai vợ chồng chạy xe máy đi tặng quà đến nửa đêm. 50 bao lì xì đã được trao đi, đổi lại rất nhiều nụ cười. "Ngoài ra, tôi còn nhận được rất nhiều lời chúc sức khỏe và may mắn, dù mọi người không biết hôm đó là sinh nhật của tôi", bác sĩ kể.

Bác sĩ Phong cùng ba mẹ và chị gái trong đợt khám bệnh miễn phí năm 2024 ẢNH: NVCC

Chị Tường Vi, vợ bác sĩ Phong, đồng hành cùng chồng trong hoạt động thiện nguyện ẢNH: PHAN DIỆP

Chị Tường Vi (26 tuổi, vợ của bác sĩ Phong) cho biết: "Hằng năm vào dịp tết, chúng tôi cũng có chương trình tặng gạo, nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn ở địa phương. Tuy nhiên, khi tặng quà tập trung tại một điểm, nhiều cô bác lớn tuổi, người khuyết tật đi lại khó khăn không thể đến nhận. Nay thấy chồng muốn đem quà đến trao tận tay mọi người, tôi thấy rất ý nghĩa nên ủng hộ ngay".

Tình thương được nuôi dưỡng từ gia đình

Gia đình bác sĩ Phong có truyền thống làm trong ngành y. Ba anh là bác sĩ Cao Hồng Như, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Chị gái của anh cũng là bác sĩ, còn mẹ và vợ đều là dược sĩ. Bác sĩ Phong tốt nghiệp ngành y đa khoa, hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành da liễu, tiếp nối truyền thống gia đình.

Anh Phong cho hay từ nhỏ đã được ba mẹ, chị gái truyền cảm hứng và động lực để theo đuổi ngành y. Anh không xem đây chỉ là một nghề nghiệp, công việc đơn thuần mà còn cảm nhận được tấm lòng "lương y như từ mẫu", mong muốn đóng góp cho xã hội của các thành viên trong gia đình.

Cũng gần 10 năm qua, ngoài công tác chuyên môn ở bệnh viện, cứ mỗi dịp cuối năm, bác sĩ Cao Hồng Như lại phối hợp cùng các đồng nghiệp ở bệnh viện và Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho bà con quê nhà. Tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu khám chữa bệnh của mọi người, đoàn bác sĩ sẽ đến trực tiếp, mỗi năm ở một điểm khác nhau.

"Dù gia đình từng có nhiều hoạt động thiện nguyện, nhưng tôi cũng khá bất ngờ khi con biến quà sinh nhật của mình thành quà dành tặng cho người khác", bác sĩ Cao Hồng Như chia sẻ.

Dịp sinh nhật, ngoài những món quà tinh thần là nụ cười, lời chúc…, có người bán dạo đã tặng vợ chồng anh Phong những tờ vé số với lời nhắn: "Ngày mai trúng độc đắc, hai đứa lại mua quà tặng người nghèo nghen".

Và cũng có những người từ chối nhận lì xì vì cho rằng bản thân vẫn còn có thể nhặt ve chai để kiếm tiền được, nhường phần quà đến người khác cần hơn. Khoảnh khắc nghe được điều đó, vợ chồng bác sĩ trẻ vô cùng xúc động.

"Có những người lao động vất vả, kiếm đồng tiền khó nhưng vẫn không quên nhường phần cho người khó khăn hơn. Tục ngữ có câu lá lành đùm lá rách, nhưng trong trường hợp này mình nghĩ có những chiếc lá rách vẫn sẵn sàng đùm chiếc lá tả tơi…", bác sĩ Phong nói.