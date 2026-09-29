Đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT kỷ niệm 30 năm đóng góp cho giáo dục Đông Nam Á

Hàng đầu, từ trái qua: GS-TS Nguyễn Viết Lộc, nguyên Giám đốc sáng lập SEAMEO RETRAC; PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT); bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc SEAMEO RETRAC; PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ẢNH: NGỌC LONG

Phát biểu chúc mừng, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), nhận định trung tâm đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển giáo dục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, giáo dục tiếng Anh và hợp tác khu vực.

Theo PGS Thủy, giáo dục Việt Nam và khu vực đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế đang tạo ra nhiều cơ hội lẫn thách thức mới. Trong bối cảnh đó, hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và phát triển năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục càng trở nên quan trọng.

Đó là lý do PGS Thủy kỳ vọng trung tâm tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam, SEAMEO và khu vực. Đồng thời, trung tâm cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; tăng cường chia sẻ tri thức và kinh nghiệm; đồng thời xây dựng những mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC, thông tin từ 30 năm trước, trung tâm được thành lập với sứ mệnh góp phần đáp ứng nhu cầu và những thách thức của giáo dục trong khu vực, đặc biệt tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Đến nay, đơn vị đã từng bước phát triển thế mạnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối con người và tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tạo thêm nhiều cơ hội học tập và hợp tác trong khu vực. Trên hết, SEAMEO RETRAC sẽ tiếp tục đặt con người và giáo dục ở trung tâm của mọi hoạt động", bà Dương nhấn mạnh.

"Bước vào chặng đường mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy nền tảng và cùng nhau đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn của giáo dục Việt Nam và khu vực Đông Nam Á", bà Dương nói thêm.

Dịp này, bà Dương cũng dành lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động của trung tâm. Có những người đặt nền móng đầu tiên. Có những người dành nhiều năm tâm huyết xây dựng trung tâm. "Và hôm nay, một thế hệ mới đang tiếp tục hành trình với những ý tưởng mới, năng lượng mới và những niềm hy vọng mới cho tương lai", bà bộc bạch.

Thành lập năm 1996, SEAMEO RETRAC là một trung tâm khu vực của Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), trực thuộc Bộ GD-ĐT. Lễ kỷ niệm của trung tâm mang chủ đề "30 năm đổi mới và phát triển bền vững", khẳng định cam kết tiếp tục đóng góp cho sự phát triển giáo dục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Thông qua các chương trình, dự án và mạng lưới hợp tác, trung tâm góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhà giáo dục và người học thuộc nhiều lứa tuổi, đồng thời thúc đẩy kết nối và chia sẻ tri thức giữa Việt Nam, các quốc gia thành viên SEAMEO và các đối tác quốc tế.

Dịp này, SEAMEO RETRAC cũng được trao tặng cờ thi đua của Bộ GD-ĐT, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cờ truyền thống của UBND TP.HCM và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Lãnh đạo SEAMEO RETRAC nhận cờ thi đua từ Bộ GD-ĐT ẢNH: NGỌC LONG



