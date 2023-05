Đón xe khách từ Hải Phòng sang Nam Định để cướp tài sản của xe ôm

Ngày 9.5, thông tin từ lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, trú tại xóm 1, xã Bắc Sơn, H.An Dương, TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi "cướp tài sản".

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra CACC

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 30.4, Tuấn bắt xe khách từ TP.Hải Phòng về TP.Nam Định rồi thuê và đổi nhiều xe ôm đi lòng vòng địa bàn thành phố và các huyện lân cận để đánh lạc hướng cơ quan công an. Sau đó, Tuấn đến TT.Nam Giang (H.Nam Trực) tiếp tục tìm những người làm xe ôm để chờ cơ hội cướp xe máy.

Tuấn thuê anh Đ.H.H (27 tuổi, làm nghề xe ôm) chở đến khu vực vắng người tại địa bàn P.Mỹ Xá rồi khống chế, cướp chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu trắng. Sau đó, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy về TP.Hải Phòng bán, đồng thời lẩn trốn ở đây.

Sau khi bị cướp tài sản, anh H. đã trình báo sự việc đến công an P.Mỹ Xá. Nhận tin báo từ bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Nam Định đã cùng Công an P.Mỹ Xá vào cuộc.

Qua điều tra, lực lượng công an đã xác định được Nguyễn Văn Tuấn hiện đang sinh sống tại xã Bắc Sơn, H.An Dương, TP.Hải Phòng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã thực hiện bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra hành vi cướp tài sản. Được biết, Tuấn đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.