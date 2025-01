Donald Trump chọn Jon Voight, Mel Gibson, Sylvester Stallone làm 'Đại sứ đặc biệt' cho Hollywood

"Họ sẽ đóng vai trò là đặc phái viên của tôi nhằm mục đích đưa Hollywood, nơi đã mất nhiều khách hàng vào tay các quốc gia nước ngoài trong 4 năm qua, trở lại lớn hơn, tốt hơn và mạnh hơn bao giờ hết!", Donald Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Diễn viên từng đoạt giải Oscar Jon Voight (cha của Angelina Jolie) là người ủng hộ Tổng thống mới nhậm chức Donald Trump từ lần tranh cử đầu tiên vào năm 2016. Năm 2019, ông Trump đã trao tặng Voight Huân chương Nghệ thuật Quốc gia.

Jon Voight, Mel Gibson và Sylvester Stallone (từ trái sang) ẢNH: AFP

Vào tháng 10.2024, Mel Gibson nói với TMZ rằng ông ủng hộ Trump. Gần đây, nam diễn viên lan truyền các thông tin về cháy rừng ở California trên Fox News sau khi ngôi nhà của ông bị cháy.

Trong khi đó, Sylvester Stallone ủng hộ Donald Trump vào cuối chiến dịch tranh cử năm 2024, giới thiệu tổng thống tại gala America First Policy Institute (Viện Chính sách trên hết của Mỹ) vào tháng 11.2024, gọi Donald Trump là "George Washington thứ hai" và là "một nhân vật thực sự huyền thoại".

Truyền thông Mỹ nhận định đây là bước đi của ông Trump trước tình trạng sụt giảm doanh thu phòng vé ở Mỹ sau đại dịch Covid-19, kèm theo tác động tài chính từ cuộc đình công của các biên kịch và diễn viên vào năm 2023.

Tờ Variety công bố doanh thu phòng vé Mỹ năm 2024 giảm so với năm trước vì hoạt động của Hollywood bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công của diễn viên và biên kịch. Doanh thu cụ thể là 8,7 tỉ USD, giảm 3,3% so với năm 2023 và 23,5% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, thảm họa cháy rừng thảm khốc ở Los Angeles đẩy nhiều doanh nghiệp Hollywood vào cảnh cực kỳ khó để phục hồi, với chi phí ước tính khoảng 250 tỉ USD.

Ông Donald Trump viết trên Truth Social: "3 người rất tài năng này sẽ là tai mắt của tôi, và tôi sẽ thực hiện những gì họ đề xuất. Mọi thứ sẽ lại giống như nước Mỹ, thời kỳ hoàng kim của Hollywood đã đến!".