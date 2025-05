Donald Trump đề xuất áp thuế 100% cho phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ

Ông Donald Trump tuyên bố rằng các bộ phim Mỹ quay tại nước ngoài là một "mối đe dọa an ninh quốc gia" và đã ủy quyền cho Bộ Thương mại cùng Đại diện Thương mại Mỹ khởi động quy trình áp thuế 100% đối với tất cả các tác phẩm này.

Trên nền tảng Truth Social, ông Donald Trump viết: "Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang chết rất nhanh. Vì vậy, tôi ủy quyền cho Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ ngay lập tức bắt đầu quá trình áp thuế 100% đối với tất cả các bộ phim được sản xuất tại nước ngoài nhưng phát hành tại Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đang "chết rất nhanh" Ảnh: Reuters

Ông cáo buộc một số chính phủ nước ngoài đang tích cực thu hút các hãng phim Mỹ bằng các chính sách ưu đãi thuế và chi phí nhân công rẻ, gọi đây là một "nỗ lực có tổ chức" nhằm phá hoại nền công nghiệp điện ảnh trong nước.

Lý do Donald Trump đưa ra chính sách thuế mới

Theo tổng thống Donald Trump, các hãng phim lớn của Mỹ đang ngày càng ưa chuộng các quốc gia như Anh, Canada, Hungary, Úc và New Zealand - nơi chi phí sản xuất thấp hơn và có nhiều hỗ trợ tài chính. Xu hướng này, bị thúc đẩy bởi ảnh hưởng của đại dịch, các cuộc đình công tại Hollywood và các đợt cháy rừng ở California, được cho là đã khiến hàng ngàn nhân sự trong ngành điện ảnh Mỹ mất việc.

Một số người ủng hộ cho rằng chính sách thuế này sẽ khuyến khích các hãng phim quay trở lại Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi. Trong bối cảnh ngành điện ảnh ngày càng toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng streaming, việc thi hành chính sách này là cực kỳ phức tạp.

Tương lai của Hollywood và các mối quan hệ hợp tác quốc tế hiện đang đứng trước những biến động khó lường Ảnh: Reuters

Một số câu hỏi lớn đang được đặt ra: Chính sách thuế có áp dụng với nội dung streaming quay tại nước ngoài không? Các bộ phim hợp tác sản xuất quốc tế hoặc quay một phần ở nước ngoài sẽ được tính thế nào? Liệu điều này có dẫn đến các biện pháp trả đũa từ quốc tế, ảnh hưởng đến doanh thu toàn cầu của phim Mỹ?

Ông William Reinsch, cựu quan chức Bộ Thương mại và hiện là chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cảnh báo: "Mỹ có thể thiệt hại nhiều hơn lợi ích. Hollywood có nguy cơ bị bóp nghẹt nếu đi theo mô hình này".

Những bom tấn lớn như Minecraft (phiên bản điện ảnh) sắp ra mắt và Mission: Impossible - The Final Reckoning đều quay chủ yếu ở nước ngoài, phản ánh chính xác xu hướng mà ông Donald Trump đang muốn đảo ngược. Trong một khảo sát của The Hollywood Reporter, nhiều lãnh đạo hãng phim lớn thừa nhận Mỹ không còn là địa điểm quay phim tối ưu so với nhiều quốc gia khác.

Dù viện dẫn quyền hạn theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại, cho phép áp thuế với lý do an ninh quốc gia, nhưng vẫn chưa rõ liệu chính sách này sẽ được triển khai như thế nào và hiệu quả ra sao trong thực tế.