Đóng BHXH trong bao lâu để được hưởng lương hưu, theo luật mới?

Tôi làm nhân viên văn phòng ở TP.HCM, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ lúc 30 tuổi. Tôi muốn hỏi, theo luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 ), tôi phải tham gia đóng BHXH trong bao lâu để được hưởng lương hưu cùng các chế độ khác? Cách tính lương hưu theo luật mới có khác gì so với luật cũ không?

Bạn đọc Quốc Huy

Luật sư tư vấn

Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM ẢNH: NVCC

Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn, theo quy định tại Điều 65 luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2025) việc hưởng lương hưu có nhiều thay đổi.

Cụ thể, để đủ điều kiện hưởng lương hưu (trong điều kiện làm việc bình thường), người lao động phải đủ tuổi nghỉ hưu và đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên (luật hiện hành quy định 20 năm trở lên), nếu thuộc các trường hợp sau:

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật Lao động, tính đến năm 2025, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường ở nam là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ là 56 tuổi 8 tháng.

Người có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ; người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao…

Theo luật sư Tuấn, trường hợp bạn bắt đầu đóng BHXH lúc 30 tuổi thì sau 15 năm kể từ ngày đóng BHXH bạn đã đáp ứng được điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đáp ứng được điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu hoặc thuộc các trường hợp khác theo quy định nêu trên.

Cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng

Theo luật sư, mức hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính như sau:

Mức hưởng lương hưu = 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH đối với lao động nam (hoặc 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ). Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%, nhưng tổng mức lương hưu hằng tháng không quá 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng = 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 1%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Cứ mỗi năm đóng cao hơn mức vừa nêu thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Còn lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu, đóng BHXH 15 năm thì mức hưởng = 45% bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Mỗi năm sau đó hưởng thêm 2% cho đến khi đạt tỷ lệ tối đa 75%.