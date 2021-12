Dòng chảy bất tận của văn hóa Việt Nam chinh phục thế giới

Nhiều hoạt động trong ngày này đã giới thiệu những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn của VN như: Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận; Trình chiếu phim ngắn Con Rồng cháu Tiên tại quảng trường Al Wasl; Tuần phim VN; Triển lãm tranh Đông Hồ, tranh về ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) của họa sĩ nhí Xèo Chu; Giới thiệu nghề dệt thủ công thổ cẩm; và các hoạt động trao đổi thương mại, kết nối doanh nghiệp… Có tới 192 nước tham gia EXPO Dubai, và chúng ta đã hoàn thành “sứ mệnh” giới thiệu thành tựu, văn hóa của đất nước với thế giới.

Buổi sáng 30.12.2021, tại quảng trường AL Wasl đã diễn ra Lễ thượng cờ Tổ quốc. Về phía VN có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ là Trưởng đoàn VN; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ VN tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo một số địa phương (Đắk Nông, Bắc Ninh). Về phía UAE có ngài Sultan Mohammed Al Shamsi, Thứ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE, đại diện Chính phủ là Trưởng đoàn UAE tại Ngày quốc gia VN ở EXPO Dubai.

Dấu ấn đặc biệt của Lễ thượng cờ Tổ quốc là sự xuất hiện Đoàn nghệ thuật Trống hội của Học viện Cảnh sát nhân dân từ VN sang, đã làm tăng thêm không khí hào hùng và long trọng. Nối tiếp buổi lễ còn có tiết mục hát quan họ của Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đậm bản sắc dân tộc và ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay trong lễ khai mạc Ngày quốc gia VN tại EXPO Dubai.

Cũng trong sáng 30.12, tại Nhà triển lãm VN có buổi khai mạc tranh Đông Hồ với sự có mặt của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh - con dâu trưởng của cố nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam, một nghệ nhân ưu tú đầu tiên của làng tranh dân gian Đông Hồ. Buổi chiều, từ Nhà triển lãm VN, đoàn nghệ sĩ và nghệ nhân VN đã có lễ diễu hành tưng bừng đến quảng trường Al Wasl thu hút hàng ngàn khách tham dự EXPO đi theo đoàn. Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nghệ thuật Trống hội của Học viện Cảnh sát nhân dân với tiếng trống hùng hồn, lôi cuốn mọi người. Mỗi khi đoàn trống hội dừng bước biểu diễn, hàng trăm máy điện thoại của người hâm mộ giơ lên, ghi hình và phát sóng trực tiếp liên tục. Đúng 16 giờ 30 (giờ Dubai), chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận (Grand Art Fashion show The Eternal Flow) được mở đầu với lời giới thiệu về văn hóa VN qua phần dẫn chuyện của MC Kiều Hải Chuyên và Anthony Hoàng.

“VN của chúng tôi là một quốc gia có hơn 4.000 năm lịch sử. Trong suốt dòng chảy bất tận của hành trình xây dựng và phát triển đất nước, chúng tôi luôn tự hào về nòi giống Rồng - Tiên và những nét văn hóa đặc biệt được tạo nên từ quá trình dựng nước và giữ nước. Dù qua bao thăng trầm, những nét văn hóa độc đáo ấy không hề mất đi mà vẫn cứ tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một gia tài quý giá mà cả dân tộc luôn nâng niu, trân trọng và bồi đắp để góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa VN đẹp đẽ, rực rỡ mà lại rất đỗi bình dị, nhẹ nhàng”, những tiếng nói tự hào ấy được vang lên nơi đất khách mà VN đang được làm chủ trì Ngày quốc gia VN quả thật là một thời khắc đáng nhớ!





Trên nền nhạc Múa sen, bộ sưu tập thời trang áo dài tơ tằm Những giấc mơ của nhà thiết kế Vũ Việt Hà mang đến một không gian văn hóa đầy mê hoặc. Lấy ý tưởng từ những địa danh nổi tiếng của VN, và cả những di sản VN đã được thế giới công nhận, kết hợp với kỹ thuật thêu truyền thống, bộ sưu tập đã giới thiệu hình ảnh đất nước VN lộng lẫy trên các tà áo dài. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho biết: “VN được biết đến với truyền thống ươm tơ dệt lụa, chính vì vậy tôi đã dùng sợi tơ tằm Hà Giang dệt theo cách của người Mông để có một chất liệu đặc biệt, phù hợp với form áo dài cổ rộng dày liền thân. Tất cả được dệt và nhuộm thủ công bằng chất liệu tự nhiên để có được một bộ sưu tập hoàn toàn thân thiện với môi trường, với điểm nhấn là những hình ảnh di sản của quốc gia được thêu thủ công rất tỉ mỉ, tinh tế. Đó là cách mà chúng tôi muốn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về đất nước, đồng thời gửi lời chào mời bạn bè năm châu sẽ cùng đến với VN”.

Bộ sưu tập thổ cẩm của nhà thiết kế Chula được biểu diễn trong không gian Âm hưởng Tây nguyên qua phần trình diễn của Liên đoàn Xiếc VN, Đoàn nghệ nhân cồng chiêng Tây nguyên (tỉnh Đắk Nông). Vũ điệu của tre, âm điệu của cồng chiêng là những nhạc cụ có từ thời xưa truyền lại, như những âm vang từ quá khứ hào hùng của đất nước VN. Trong vũ điệu của tre và tiếng chiêng trầm hùng mang âm hưởng núi rừng là những bộ trang phục được thiết kế từ những tấm thổ cẩm rực rỡ, mang đầy tình yêu với cuộc sống và năng lượng mạnh mẽ của một đất nước kiên cường. Bộ sưu tập Mosoaics of Vietnam (Những mảnh ghép VN) của nhà thiết kế Diego (thương hiệu Chula) - một người Tây Ban Nha đã vì tình yêu thổ cẩm Việt, văn hóa Việt mà tạo nên.

Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận (The Eternal Flow) vào ngày 30.12 tại EXPO Dubai có sự góp mặt của hoa hậu H’Hen Niê, Đỗ Trần Khánh Ngân; Á hậu Mâu Thủy, Hoàng My, Kim Duyên, Lệ Hằng, Hà Thu; Á khôi Bùi Minh Anh, Ngô Mỹ Hải; các người mẫu: Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương… và 64 người mẫu quốc tế. Tham gia trình diễn còn có hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của dàn nhạc cụ dân tộc đến từ Nhà hát Ca múa nhạc VN, Liên đoàn Xiếc VN, Đoàn nghệ nhân cồng chiêng Tây nguyên (Đắk Nông), Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, Đoàn nghệ thuật Trống hội của Học viện Cảnh sát nhân dân...