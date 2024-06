Động cơ thật sự của việc tiếp viên niềm nở chào đón hành khách lên máy bay

Chào đón hành khách trên máy bay có vẻ giống như phép lịch sự, nhưng có một lý do khác khiến các tiếp viên hàng không chào đón mọi người bằng một nụ cười, đó là để đánh giá họ.

Một nữ tiếp viên gần đây đã tiết lộ động cơ thầm kín này trong một video có hơn 6,2 triệu lượt xem trên TikTok.

"Bạn có biết rằng tiếp viên hàng không chào đón bạn không chỉ vì lịch sự không?", Rania, tiếp viên hàng không của hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của Hungary, đưa ra câu hỏi trong video nói trên của mình.

Tiếp viên hàng không Rania gây xôn xao với video tiết lộ sự thật của mình

Cô tiết lộ rằng, lời chào của họ là "để kiểm tra xem bạn có quá say hay ốm để bay hay không", đồng thời nói thêm rằng việc "xem ai có thể giúp chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp" cũng rất hữu ích.

Qua việc chào hỏi, các thành viên phi hành đoàn cũng đang tìm kiếm "những hành khách khỏe mạnh ", những người có khả năng hỗ trợ trong những sự cố như "sơ tán trên máy bay".

Họ cũng muốn tìm kiếm điều ngược lại để không xếp một số hành khách nhất định - bao gồm trẻ em, người già và những người khuyết tật về thể chất và tinh thần - vào hàng ghế thoát hiểm, nơi việc thiếu khả năng di chuyển có thể cản trở sơ tán.

Họ cũng đóng vai trò như một trạm kiểm soát an ninh thứ hai không chính thức.

Nhiều bình luận chia sẻ cảm xúc lẫn lộn khi biết được sự thật đằng sau biện pháp tưởng chừng như hiếu khách này. Nhưng cũng có không ít người biết rõ việc chào đón hành khách của tiếp viên hàng không là "đang đánh giá từng người một".

"Tôi phải say mới bay được nếu không tôi rất sợ", một người xem băn khoăn. Một người khác kể: "Có lần tôi phải dùng máy đo độ cồn trên máy bay vì tôi lỡ miệng nói với cô tiếp viên hàng không xinh đẹp là 'chúc ngủ ngon' khi cô ấy chào đón".

Tuy nhiên, việc kiểm tra xem hành khách có say hay không dường như ngày càng trở nên quan trọng do hàng loạt vụ quậy phá do rượu gây ra đang hoành hành trên bầu trời gần đây.