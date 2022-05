Đóng cửa nhà máy chống dịch, Trung Quốc tăng nhập thủy sản Việt Nam

Trong tháng 4, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Trung Quốc tăng hơn 2 lần so với tháng trước đó, đạt 216 triệu USD. Lũy kế 4 tháng ước đạt 578 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc đang triển khai chính sách kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, nhiều nhà máy bị đóng cửa, sản xuất bị đình trệ, nên thị trường này cũng thiếu hụt nguồn cung thủy sản cho tiêu thụ nội địa và cả chế biến xuất khẩu. Do vậy, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đang gia tăng. Doanh nghiệp Việt Nam đã khắc phục các khó khăn về thủ tục theo những quy định mới để tăng doanh số.

Thị trường quan trọng nhất của thủy sản Việt Nam là Mỹ tăng trưởng 79% đạt trên 266 triệu USD. Tính đến hết tháng 4, doanh thu từ thị trường Mỹ đạt 842 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số trong 4 tháng đầu năm.





Trong tháng 4, xuất khẩu thủy sản đạt 1,05 tỉ USD với mức tăng trưởng mạnh mẽ 41% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp doanh thu ngành thủy sản đạt trên 1 tỉ USD. Theo đó, kết quả xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm gần chạm mốc 3,6 tỉ USD, cao hơn 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, sản phẩm cá tra tăng mạnh nhất đến hơn 2 lần so với cùng kỳ, đạt doanh thu 297 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm, ngành cá tra đạt trên 950 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021. Hai thị trường quan trọng nhất đạt mức tăng trưởng đến 3 con số. Cụ thể là Trung Quốc tăng 161% đạt 306 triệu USD, Mỹ tăng 128% đạt hơn 232 triệu USD so với cùng kỳ.