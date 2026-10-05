Đông đảo khách hàng thẩm định tại sự kiện khai trương mô hình kiến trúc A&K Tower

Thẩm định hồ sơ vay ngay tại sự kiện, mở cơ hội an cư cho nhiều người trẻ

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình Unbox mô hình kiến trúc A&K Tower ngày 3.10 vừa qua. Trong hơn 1 giờ, khách hàng có thời gian trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn và các đối tác ngân hàng đồng hành để được giải đáp về chính sách, điều kiện và phương án tài chính phù hợp.

Việc thẩm định hồ sơ cơ sở ngay tại sự kiện đã mang đến cơ hội để hàng trăm khách hàng tiếp cận khoản vay, đồng thời có thêm cơ sở để xây dựng phương án tài chính phù hợp trước khi đưa ra quyết định.

Đông đảo khách hàng tham gia thẩm định hồ sơ tại sự kiện

Giải pháp tài chính được giới thiệu tại chương trình hướng đến việc giảm áp lực vốn ban đầu cho người mua ở thực. Theo chính sách được Chủ đầu tư OBC Holdings công bố, khách hàng vay ngân hàng có thể tiếp cận chương trình "3 Không", gồm 0 áp lực vốn ban đầu khi ký HĐMB; 0 thanh toán gốc lên đến 36 tháng và 0 thanh toán lãi lên đến 24 tháng cùng nhiều ưu đãi khác tùy vào việc đáp ứng các điều kiện của từng chính sách.



Tuy nhiên, "0 vốn ban đầu" không đồng nghĩa với việc khách hàng không cần chứng minh khả năng tài chính. Việc tư vấn và thẩm định hồ sơ cơ sở là bước để ngân hàng xem xét điều kiện tín dụng của từng khách hàng. Với người mua ở thực, quy trình này giúp bài toán sở hữu được nhìn nhận trên cả hai phương diện: giá trị căn hộ và khả năng cân đối dòng tiền với thu nhập, kế hoạch tài chính của gia đình.

Khách hàng nhận thẩm định hồ sơ cơ sở thành công từ ngân hàng ngay tại sự kiện

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ không đặt trọng tâm vào việc khách hàng phải có sẵn một tài sản khác để thế chấp, qua đó mở thêm một hướng tiếp cận cho những người có nhu cầu mua căn hộ để ở nhưng vốn tích lũy chưa nhiều.



Thay vì chờ đến khi có sẵn một khoản vốn lớn hoặc tích lũy đủ tài sản mới tính đến việc mua nhà, khách hàng có thể chủ động tìm hiểu khả năng vay, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án dòng tiền phù hợp với điều kiện thực tế.

Những hồ sơ được thẩm định thành công cho thấy nhu cầu của khách hàng đã đi xa hơn việc tìm hiểu thông tin, hướng đến việc xác định cụ thể khả năng sở hữu căn hộ bằng nguồn lực tài chính của chính mình.

Từ khoảnh khắc "unbox" đến hình dung rõ hơn về nơi an cư

Bên cạnh hoạt động tư vấn, thẩm định hồ sơ cơ sở, sự kiện đã chính thức giới thiệu mô hình kiến trúc A&K Tower, giúp khách hàng có góc nhìn trực quan hơn về dự án và không gian sống tương lai.

Khoảnh khắc mô hình kiến trúc A&K Tower chính thức lộ diện là điểm nhấn đặc sắc của chương trình. Từ mô hình, khách hàng có thể quan sát trực quan tổng thể hai tòa tháp Akira và Koki, cách tổ chức không gian cùng các khu vực tiện ích của dự án.

Khoảnh khắc "unbox" mô hình kiến trúc A&K Tower

A&K Tower tọa lạc trên đường An Phú 17, P. An Phú, TP.HCM, có quy mô hơn 10.000 m², gồm hai tòa tháp cao 30 tầng. Dự án phát triển các loại hình căn hộ từ Studio, 1PN+, 2PN đến 3PN, diện tích từ 40 - 105 m²; Ưu điểm đặc biệt của các sản phẩm tại A&K Tower là 100% căn hộ có ban công, đón ánh sáng và gió tự nhiên. Dự án cũng sở hữu 39 tiện ích tập trung tại tầng trệt, tầng 2 và tầng 3A trong đó một số tiện ích tiêu biểu có thể kể đến như: Hồ bơi khoáng nóng gần 900m2, phòng thể thao và giải trí đa năng, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại A&K Center Mall… Theo cập nhật mới nhất, A&K Tower hiện đã hoàn tất thi công phần kết cấu tầng 12, dự kiến cất nóc vào quý 1/2027 và bàn giao vào quý 1/2028.



Với sự kết hợp giữa trải nghiệm trực quan từ mô hình kiến trúc và hoạt động tư vấn, thẩm định hồ sơ, chương trình mang đến một cách tiếp cận toàn diện hơn với A&K Tower. Khách hàng vừa có cơ hội khám phá không gian sống được hình thành tại dự án, vừa trực tiếp trao đổi về những điều kiện cần thiết cho hành trình sở hữu căn hộ.