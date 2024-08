Đông đảo thí sinh đạt trên 27 điểm nhận học bổng toàn phần của ĐH Duy Tân

Học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) chính là một món quà ý nghĩa mà ĐH Duy Tân trao tặng cho các em - những người trẻ giàu nghị lực cùng khát khao về một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai.

Quách Thị Thúy: Xuất sắc với bài thi môn Lịch sử đạt điểm tuyệt đối 10/10

Nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái Quách Thị Thúy đến từ Thọ Xuân, Thanh Hóa, ít ai biết rằng cánh cổng vào đại học có lúc tưởng chừng như đã khép lại đối với em bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Quách Thị Thúy rưng rưng chia sẻ: "Em là chị cả trong gia đình có 4 anh chị em. Bố em là công nhân còn mẹ em làm nghề tự do để kiếm sống. Để nuôi lớn 4 người con trong gia đình, bố mẹ đã làm việc không ngơi tay để rồi nhiều lúc em bi quan suy nghĩ bản thân có nên bước vào cánh cổng đại học để viết tiếp ước mơ của cuộc đời mình hay không".

Ước mơ của Quách Thị Thúy đã trở thành hiện thực khi đạt 27,9/30 và nhận được học bổng từ DTU

Sống trong điều kiện thiếu thốn, Quách Thị Thúy luôn ý thức rõ về điều kiện và hoàn cảnh của gia đình để luôn cố gắng học tập với mong muốn tìm một hướng đi tươi sáng cho tương lai. Nhiều năm liền, Thúy luôn là học sinh khá, giỏi của trường THPT Thọ Xuân 5 và còn đạt giải khuyến khích môn Lịch sử cấp tỉnh vào năm lớp 12. Đặc biệt, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, Thúy đã hoàn thành xuất sắc bài thi môn Lịch sử với số điểm tuyệt đối 10/10 trong tổng điểm đạt 27,9/30.

Có đam mê đặc biệt với môn học Lịch sử, Quách Thị Thúy bộc bạch: "Có nhiều bạn nghĩ rằng học môn Lịch sử sẽ tiếp xúc với những kiến thức khô khan. Bản thân em lại thấy càng học Lịch sử, em càng hào hứng và thích thú khi khám phá ra những bài học giá trị và ý nghĩa ẩn sau mỗi câu chuyện và sự kiện trong quá khứ. Lịch sử tựa như một câu chuyện dài nên trong quá trình học cần phải xâu chuỗi lại với nhau bởi những sự kiện đi trước chính là một phần nguồn căn của những sự kiện sau đó. Bên cạnh việc thường xuyên trau dồi kiến thức trong sách giáo khoa, em còn luôn dành thời gian để xem những bộ phim lịch sử của dân tộc để ghi nhớ các câu chuyện lịch sử, giúp cho việc làm bài đạt kết quả cao nhất có thể".

May mắn đã mỉm cười với Quách Thị Thúy và em thực sự vui khi biết tin mình được nhận Học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) để theo học ngành Quản trị Khách sạn Quốc tế chuẩn PSU của ĐH Duy Tân để viết tiếp ước mơ của mình, đồng thời giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế của bản thân.

Hà Thị Lệ: Nữ sinh xinh đẹp tràn đầy năng lượng theo học ngành Truyền thông Đa phương tiện

Đạt 27,43/30 điểm (trong đó có môn Văn và môn Địa lý đạt tới 9,25 điểm) cho khối C00 - một điểm số đáng mơ ước của các sĩ tử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024, Hà Thị Lệ đã xuất sắc giành học bổng toàn phần vào học ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Ngôn ngữ - Xã hội nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân.

Thế nhưng, ít ai biết về một "hành trình" học và thi "đầy thăng trầm" của Lệ. Em cũng đã từng có những thời gian khó khăn, mất định hướng tương lai, không biết mình thích gì, muốn gì, cùng hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, em đã từng có ý định chỉ học hết lớp 12.

Cùng trái bóng tròn bay cao ước mơ học tại ĐH Duy Tân của Hà Thị Lệ

Nhờ vào sự động viên của thầy cô và niềm đam mê học tập luôn thường trực, Hà Thị Lệ đã kịp thời tìm ra cho mình mục tiêu rất rõ ràng, là quyết tâm đạt điểm số thật cao để thi đậu vào ĐH Duy Tân và giành Học bổng ngành Truyền thông Đa phương tiện.

Về lý do chọn học ngành này của ĐH Duy Tân, Hà Thị Lệ chia sẻ: "Em thấy bản thân phù hợp với ngành Truyền thông, và ngành này cũng có nhiều cơ hội việc làm rộng mở. Sau khi tìm hiểu kỹ và được tư vấn bởi các sinh viên khóa trước của ĐH Duy Tân, em thấy nhà trường luôn tập trung hướng đến tương lai của sinh viên, là một môi trường năng động, khai phóng, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy năng lực. Em rất tin tưởng ĐH Duy Tân sẽ giúp em phát triển một cách tốt nhất".

Sở hữu điểm số môn Văn là 9,25, cách học của Lệ thật sự có nhiều điểm thú vị. Em luôn nắm chắc nội dung sách giáo khoa, thử sức làm thật nhiều đề thi, tập trung nghe giảng, vạch ý và nghiền ngẫm để hiểu rõ hơn từng câu chữ, trang trí bài vở để có thêm cảm hứng học tập. Ngoài ra, em rất thích quan sát và lắng nghe. Việc sống với cảm xúc, để ý mọi chi tiết nhỏ nhất đã giúp em luôn có được những "chất liệu" quý giá cho môn Văn đầy đam mê của bản thân.

Câu nói luôn tạo động lực cho Lệ chính là lời dặn của Bác Hồ: "Dao có mài mới sắc. Vàng có thui mới trong. Nước có lọc mới sạch. Người có tự phê bình mới tiến bộ". Em luôn tìm thấy cho mình nguồn năng lượng tích cực và dồi dào khi đọc và tìm hiểu về Bác Hồ, về các anh hùng dân tộc, về các thầy cô ở trường, hay là Gen Z tài năng như Khánh Vy…

Hà Thị Lệ không giấu được niềm vui sướng: "Em cảm thấy mình đã nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của thầy cô và gia đình khi có kết quả thi THPT tốt và hơn nữa là nhận được Học bổng toàn phần từ ĐH Duy Tân để tiếp tục được học tập và theo đuổi ngành học yêu thích của mình".

Tạ Đoàn Phương Uyên: Cô gái thương ba mẹ, cố gắng học giỏi để thành tài

Gọi điện cho Phương Uyên đúng thời điểm em đang bận rộn cùng mẹ làm việc thời vụ cho một xưởng may tại Hoài Nhơn, Bình Định nhưng em đã rất nhiệt tình chia sẻ niềm vui và sự hãnh diện của mình với điểm số tuyệt vời trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, tận dụng thời gian rỗi trước lúc đi học đại học, Phương Uyên tiếp tục cùng mẹ vào làm ở xí nghiệp may để có thêm thu nhập để trang trải cho các khoản phí ăn ở và học tập tới đây.

Phương Uyên hãnh diện với điểm số 27,34/30 để tự tin bước vào học đại học

Phương Uyên chia sẻ: "Ba em làm tài xế nên xa nhà thường xuyên còn mẹ em là thợ may làm việc ở xưởng may gần nhà. Công việc của ba mẹ em khá vất vả và thu nhập cũng chỉ vừa đủ để trang trải cho sinh hoạt và nuôi em ăn học. Nhiều năm qua, thời gian chính em dành cho việc học tập nên chưa giúp đỡ ba mẹ được nhiều. Do vậy, sau khi học xong cấp 3, biết xí nghiệp may của mẹ đang cần tuyển nhân viên đóng gói làm việc thời vụ nên em đã xin mẹ đi làm cùng để đỡ đần cho gia đình một phần chi phí học tập và sinh hoạt".

Cô gái nhỏ luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thành việc học và thi cử thật tốt để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Không chỉ tập trung nắm chắc các kiến thức căn bản trong sách giáo khoa, Phương Uyên còn chăm chỉ làm các dạng bài tập nâng cao và các đề thi thử trước mỗi mùa thi. Bởi thế mà trong tổng điểm 27,34/30, môn Lịch sử của em đạt tới 9,75. Chia sẻ bí quyết, Phương Uyên cho biết: "Trong quá trình ôn thi, bên cạnh sử dụng sách giáo khoa làm tài liệu chính để học, em còn xem các cách hướng dẫn giải đề của các thầy cô uy tín trên YouTube và Tik Tok. Đôi khi, thay đổi một chút hình thức thu nạp kiến thức cũng giúp em dễ ghi nhớ các thông tin quan trọng cho các môn xã hội. Ngoài ra, điều quan trọng là nên biết cách phân bổ thời gian hợp lý cho các phần thi tự luận để tránh tình trạng lan man hay đưa ra quá nhiều nhận định vào bài làm".

Lựa chọn ngành Quản trị Khách sạn Quốc tế chuẩn PSU tại ĐH Duy Tân, Phương Uyên chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu nhiều thông tin từ bạn bè, người thân và Internet, em muốn đăng ký theo học tại ĐH Duy Tân bởi trường có cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình đào tạo tiên tiến và nhiều hoạt động rèn luyện các kỹ năng "mềm" cho sinh viên. Học bổng toàn phần mà em nhận được giống như một giấc mơ với em vậy. Không chỉ là nguồn động viên vô cùng lớn về mặt tinh thần cho em và gia đình mà còn hỗ trợ em rất nhiều để có điều kiện học tập tốt trong những tháng ngày học đại học rất quan trọng của cuộc đời mỗi người".