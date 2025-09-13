Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất 7,4 độ ở Kamchatka, Nga ban bố cảnh báo sóng thần

Bảo Hoàng
13/09/2025 10:54 GMT+7

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra sáng nay (13.9) gần bờ biển phía đông bán đảo Kamchatka của Nga, nơi từng chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh 8,8 độ hồi tháng 7.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết cường độ của trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, ở độ sâu 39,5 km. Động đất xảy ra sát bờ biển thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky, thủ phủ của vùng Kamchatka.

Theo Đài RT, giới chức đã ban bố cảnh báo sóng thần ở Kamchatka và đặt tất cả các dịch vụ khẩn cấp vào tình trạng cảnh giác cao độ.

Động đất 7,4 độ ở phía đông nước Nga, ban bố cảnh báo sóng thần - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra động đất (tâm chấn hình ngôi sao) ở bờ biển bán đảo Kamchatka, Nga ngày 13.9

ẢNH: CƠ QUAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT MỸ

Thống đốc Kamchatka Vladimir Solodov cho biết cường độ động đất ban đầu đo được ở mức 6,3 độ Richter. “Các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra các cơ sở xã hội quan trọng và các tòa nhà dân cư sau dư chấn mạnh”, ông nói.

Hiện chưa có thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận, song các quan chức đã yêu cầu người dân cảnh giác, đặc biệt những người sống gần biển.

“Cảnh báo sóng thần đã được ban bố. Chúng tôi yêu cầu mọi người đặc biệt cẩn thận khi đến bãi biển Khalaktyrsky và các khu vực dễ xảy ra sóng thần khác”, ông Solodov thông tin.

Cách đây hơn một tháng, cũng tại vùng Kamchatka đã ghi nhận trận động đất mạnh và gây sóng thần. Vào ngày 30.7, Kamchatka đã chịu ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ngoài khơi, trận động đất mạnh nhất ở khu vực kể từ năm 1952. Trận động đất đó đã làm bán đảo dịch chuyển gần hai m, hạ thấp một phần độ cao và gây ra sóng thần đến cả những nơi xa như Nhật Bản và bờ biển Thái Bình Dương ở Mỹ.

Động đất hôm 30.7 cũng gây hoạt động địa chấn và núi lửa. Núi lửa Krasheninnikov đã lần đầu phun trào sau 600 năm, trong khi núi lửa Klyuchevskaya Sopka có đợt phun trào mạnh nhất trong 70 năm.

Chính quyền vẫn đang theo dõi sát sao tình hình do dư chấn vẫn tiếp diễn ngày 13.9. Ông Solodov kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và chỉ theo sát thông tin từ các nguồn chính thức.

