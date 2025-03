Động đất kinh hoàng ở Myanmar, ảnh hưởng khắp châu Á

Trận động đất nói trên xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 ngày 28.3 (giờ địa phương) ở độ sâu gần 10 km, với tâm chấn cách TP.Sagaing (Myanmar) 16 km và cách thành phố lớn thứ hai của Myanmar là Mandalay 17,2 km, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ. Hơn 10 phút sau, một cơn dư chấn mạnh 6,4 độ Richter xảy ra tại cùng khu vực, theo CNN.

Đến tối qua, chính quyền quân sự Myanmar thông báo ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương sau trận động đất. Dự báo con số thương vong còn tăng, theo AFP.

"Khu vực thương vong hàng loạt"

Trận động đất đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt là ở Myanmar, nơi các tòa nhà đổ nghiêng, đường sá nứt và cây cầu Ava nổi tiếng bị sập gần tâm chấn. Tại thủ đô Naypyidaw, các nhà báo của AFP đã nhìn thấy lối vào khoa cấp cứu tại bệnh viện chính của thành phố bị đổ sập xuống một chiếc ô tô. Một viên chức bệnh viện đã đuổi các nhà báo ra ngoài và nói: "Đây là khu vực thương vong hàng loạt".

Vết nứt xuất hiện trên một con đường ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar sau trận động đất ngày 28.3 Ảnh: AFP

Một viên chức khác cho hay hàng trăm người bị thương đã được đưa đến bệnh viện nói trên. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây. Chúng tôi đang cố gắng xử lý tình hình. Tôi kiệt sức rồi", AFP dẫn lời một bác sĩ.

Sau trận động đất, Reuters dẫn lời một nhân chứng ở Mandalay kể: "Tất cả chúng tôi chạy ra khỏi nhà khi mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Tôi chứng kiến một tòa nhà 5 tầng sụp đổ ngay trước mắt mình. Mọi người trong thị trấn của tôi đều ra đường và không ai dám quay lại tòa nhà đó".

Nhân chứng động đất Myanmar: 'Tòa nhà 5 tầng sụp đổ trước mắt'

Một cư dân ở Yangon, thành phố lớn nhất ở Myanmar, kể với CNN rằng nhiều người cảm thấy rung lắc trong vài phút khi trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra. "Rung lắc quá mức và kéo dài trong 3 - 4 phút. Tòa nhà nơi tôi ở không ổn định", cư dân trên kể lại.

Đến chiều qua 28.3, Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV) đưa tin "nhiều dân thường đã thiệt mạng" do động đất và "nhiều người bị thương" đang nằm trong các bệnh viện ở trung tâm Sagaing và Mandalay, cũng như ở Naypyidaw. Tờ Global New Light of Myanmar thì đưa tin trận động đất đã khiến một số tòa nhà ở 5 thành phố và thị trấn bị sụp đổ, 2 cây cầu bị sập và làm hư hại một cao tốc.

Chính phủ Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực, trong đó có Sagaing, Mandalay, Naypyidaw, và đã tiến hành điều tra nhanh chóng về thiệt hại, theo Global New Light of Myanmar. "Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo càng sớm càng tốt", AFP dẫn lời phát ngôn viên chính quyền Myanmar Zaw Min Tun.

Tòa nhà 30 tầng sụp đổ

Bên kia biên giới, ở Thái Lan, trận động đất tại Myanmar đã khiến người dân ở nhiều thành phố tràn ra đường trong hoảng loạn. Tại thủ đô Bangkok, một tòa nhà 30 tầng đang được xây dựng đã sụp đổ, khiến ít nhất 3 công nhân thiệt mạng và 81 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, theo AFP dẫn lời Phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ông Phumtham cho biết Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa các trường học trên toàn quốc khi giới chức đánh giá thiệt hại sau động đất, đồng thời nhấn mạnh một sự kiện như thế "chưa từng xảy ra trong 100 năm qua", theo CNN.

Một tòa nhà cao tầng đang xây đổ sập ở thủ đô Bangkok sau trận động đất mạnh ở Myanmar Ảnh: AFP

Lược đồ vụ động đất ở Myanmar ngày 28.3 Đồ họa: Tổng hợp

Ngoài ra, tòa thị chính Bangkok thông báo thủ đô này đã được tuyên bố là khu vực thảm họa sau động đất. Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt cảnh báo về khả năng xảy ra dư chấn, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh và cho hay tình hình phần lớn đã được kiểm soát. Khắp Bangkok và điểm du lịch Chiang Mai thuộc phía bắc Thái Lan, người dân địa phương choáng váng chạy ra ngoài, không biết phải ứng phó thế nào với trận động đất bất thường này.

Trận động đất ở Myanmar cũng được cảm nhận trên khắp khu vực. Trung Quốc, Campuchia, Bangladesh và Ấn Độ đều báo cáo về động đất, theo AFP. Tân Hoa xã đưa tin những trận động đất mạnh đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc giáp với Myanmar, không có báo cáo nào về thương vong.