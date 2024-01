Động đất mạnh tại Nhật: VĐV bóng chuyền Thanh Thúy sơ tán bình an, đã liên lạc về Việt Nam

AFP dẫn lời Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa đã ghi nhận 21 chấn động liên tiếp với cường độ từ 4 độ Richter trở lên trong vòng 90 phút. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 7,6 độ Richter, xảy ra lúc 16 giờ 10 ngày 1.1 (giờ địa phương).



Động đất khiến cho người dân, trong đó có cả những người Việt đang sinh sống ở Nhật Bản sợ hãi. Đáng chú ý, tỉnh Ishikawa cũng là nơi đặt đại bản doanh của CLB bóng chuyền nữ PFU Blue Cats, đội bóng mà ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy đang khoác áo ở xứ sở hoa anh đào. CLB PFU Blue Cats đóng quân ở TP.Kahoku, thuộc tỉnh Ishikawa nên cũng bị ảnh hưởng.

Sau trận động đất xảy ra ngày 1.1.2024, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng cho an nguy của tay đập xuất sắc nhất bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngay sau đó, CLB PFU Blue Cats đã cập nhật thông tin về đội để trấn an người hâm mộ: "Về trận động đất xảy ra ở vùng Noto, chúng tôi xác nhận rằng tất cả nhân viên và VĐV của đội bóng đều an toàn. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác, cẩn thận với các trận động đất nhé".

Trong hôm nay (2.1), các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã liên lạc để hỏi thăm tình hình của Thanh Thúy. Theo một thành viên của đội, Thanh Thúy đã nghe điện thoại và cho biết, cô đã đi sơ tán kịp thời và hiện vẫn bình an vô sự.

Thanh Thúy vẫn an toàn sau trận động đất mạnh ở Nhật Bản vào ngày 1.1 PFU BLUE CATS

Sau trận động đất, libero của CLB PFU Blue Cats - Yuka Ikeya cũng có dòng chia sẻ trên mạng xã hội X: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đội chúng tôi đã được sơ tán ngay lập tức và an toàn. Nhà cửa rung chuyển rất mạnh và nhiều đồ đạc đổ vỡ. Nguồn nước đã bị cắt. Chúng tôi rất sợ hãi nhưng sẽ cố gắng giữ an toàn cho bản thân". Tối 2.1, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, khi liên lạc với Thúy, cô chia sẻ, cô và đồng đội đã tập luyện bình thường cùng ngày.

Thanh Thúy bắt đầu sang Nhật Bản để thi đấu cho CLB PFU Blue Cats từ mùa giải 2021 - 2022. Cho đến nay, tay đập cao 1,93 m này đã trải qua 3 mùa giải gắn bó với đội bóng có biệt danh "mèo xanh". Ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện có phong độ cao, luôn là một trong những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho CLB PFU Blue Cats.