Động đất ở Ma Rốc: Người Việt kể lại khoảnh khắc 'nhà như con tàu chồng chềnh trên biển'

Truyền hình nhà nước Ma Rốc ngày 10.9 đưa tin số người chết trong trận động đất xảy ra ở nước này vào tối 8.9 đã tăng lên 2.122 người và 2.421 người bị thương, theo Reuters.

" Tay chân con tôi run cầm cập"



Chị Nguyễn Huỳnh Ái Nhi (43 tuổi, quê ở TP.Đà Nẵng) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Marrakech (Ma Rốc). Chị cho biết, chỗ chị sống cách tâm chấn của trận động đất khoảng 58 km.

Chị kể lại, khoảng 11 giờ đêm ngày 8.9 (theo giờ địa phương) vì cuối tuần nên chị và con trai chơi ở phòng khách, ngủ muộn hơn bình thường. Chị đang nói chuyện qua điện thoại với một người em ở Pháp thì bỗng thấy nhà rung lên, chai nước để trên bàn rớt xuống.

Lúc ra ngoài sáng 9.9, chị Nhi thấy nhiều người xung quanh vẫn chưa về nhà ÁI NHI

"Nhà tôi lúc đó giống như con tàu chồng chềnh trên sóng biển, tôi đứng không có vững. Hai giây sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng trong đầu không nghĩ đến chuyện động đất xảy ra. Ngay lập tức tôi niệm Phật và kéo con chạy ra ngoài và ngồi gần hồ bơi. Tôi thấy rõ hồ bơi nghiêng qua nghiêng lại. Con trai vẫn mặc bộ quần áo dài tay, trời không nóng không lạnh nhưng tay chân con run cầm cập giống đang ở thời tiết lạnh giá", chị nhớ lại.

Vì con quá sợ nên chị chạy quay lại phòng khách lấy mền ra quấn cho con. Chị nghĩ trong đầu chuyện gì đến sẽ đến nhưng không ngừng niệm Phật, giữ sự bình tĩnh sang cho con. Con trai có chút hoảng loạn nên chị ôm con vào lòng. Theo chị cảm nhận, sự rung lắc diễn ra trong khoảng 30 giây.

Chị Nhi kể lại khoảnh khắc nhà cửa rung lắc do động đất

Hai mẹ con họ ngồi ở ngoài khoảng 30 phút, hàng xóm, mọi người xung quanh tụ tập và chạy xe ra chỗ trống, an toàn ngồi ở đó 2 tiếng. Sau đó, mẹ con chị về nhà. Chị không hoảng loạn, bình tĩnh gọi điện cho chồng xem tin tức để biết điều gì đã xảy ra và biết thêm các biện pháp phòng tránh.

Nhiều người tập trung nhận thức ăn hỗ trợ vì chưa thể về nhà ÁI NHI

"Hiện nhà tôi vẫn đang ổn vì ở khu villa, có một vài chỗ bị nứt nhưng không đáng kể. Bên khu resort chồng tôi quản lý có người bị thương và đổ tường và có vài thiệt hại. Hôm 9.9, tôi mới đi qua một vài chỗ gần nhà và thấy người dân ở làng vẫn đang ngủ ở ngoài", chị Nhi chia sẻ.

Không ngừng cầu nguyện

Những người hàng xóm xung quanh chị Nhi đều ngủ ngoài xe cả đêm xảy ra vụ động đất. Tài xế và người giúp việc không ở nhà chị, họ thức trắng cả đêm vì lo lắng và phải ngủ ở ngoài cùng gia đình họ. Chị dự định sẽ cùng mọi người kêu gọi những người khá giả về kinh tế giúp đỡ những người bị ảnh hưởng ở vùng thiệt hại. Khu resort nơi chồng chị quản lý cũng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, đồ ăn để giúp đỡ những nhân viên bị mất nhà cửa, người thân do trận động đất kinh hoàng gây ra.

"Sự việc diễn ra vô cùng bất ngờ, tôi không kịp phản ứng gì. Lúc đó tôi không còn cảm giác sợ hãi mà chỉ biết chạy ra ngoài thật nhanh. Tôi chỉ biết bản thân phải bình an thì con mới được bình an, không để con hoảng sợ tránh gây ảnh hưởng tâm lý về sau. Tôi trấn tĩnh con lại và may mắn hai mẹ con vẫn ổn. Có rất nhiều nhà bị sụp đổ và có sự mất mát cùng người bị thương vì ở đây các khu nhà có khi được xây dựng hàng trăm năm, xây bằng đá và đất sét. Tôi đã cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân và tiếp tục giữ sự bình an bằng niệm Phật vì sẽ còn dư chấn trong vài ngày liên tiếp theo dự báo", chị chia sẻ.

Những ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy sau trận động đất ở Moulay Brahim AFP

Chị Hoàng Ngọc Anh (34 tuổi) sống cách khu tâm chấn của vụ động đất - khu vực Ighil của vùng núi High Atlas gần 400km nên hiện tại cuộc sống vẫn ổn. Hôm xảy ra vụ động đất, chị cảm nhận xung quanh có sự rung chấn nhẹ nhưng không gây ảnh hưởng hay thiệt hại gì đến cuộc sống.

Liên quan đến vụ động đất vừa xảy ra, bà Đặng Thị Thu Hà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ma Rốc đã đăng tải trên Facebook cá nhân số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của đại sứ quán để công dân Việt Nam và bà con kiều bào cần trợ giúp có thể liên hệ. Đến nay, đại sứ quán chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.