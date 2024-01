Động đất ở Nhật, cảnh báo dư chấn kéo dài: Người Việt sẵn sàng tiếp tục lánh nạn

AFP ngày 3.1 dẫn thông báo cập nhật của các quan chức chính quyền Nhật Bản cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 1.1 đã tăng lên thành 62 người. Nhà chức trách cảnh báo rằng những đợt dư chấn với cường độ tương tự có thể xảy ra trong tuần này. Trước đó, nhiều đợt dư chấn ngắn đã xảy ra.



Đặt sự cảnh giác cao nhất

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Đức Mạnh (27 tuổi, ở TP.Kanazawa, tỉnh Ishikawa) cho biết hiện đã từ khu lánh nạn trở về nhà sau trận động đất. Mọi người xung quanh cũng trở về từ tối qua (2.1). Các cửa hàng ăn uống, siêu thị vẫn mở bán bình thường nên không thiếu thức ăn, nhu yếu phẩm.

"Đến sáng nay (3.1) dư chấn của trận động đất vẫn xảy ra, mọi người đều cảm nhận được sự rung lắc rõ rệt. Tôi đã về nhà nhưng vẫn giữ tinh thần cảnh giác để chạy đi lánh nạn bất cứ lúc nào", anh chia sẻ.

Anh đã chuẩn bị sẵn một ba lô gồm nước, bánh mì, quần áo ấm, hộ chiếu và các giấy tờ quan trọng để khi có báo động sẽ mang đi lánh nạn.

Anh Dũng chụp lại cảnh đường ở gần nhà anh nứt toác sau trận động đất NVCC

"Hôm xảy ra động đất, tôi và mọi người xung quanh đã di chuyển lên núi cách chỗ ở 15 - 20 km. Có nhiều người ở ngay tâm chấn đến nay vẫn chưa về chỗ ở, buộc phải tiếp tục ở lại khu lánh nạn", anh cho hay.

Anh Nguyễn Văn Dũng (26 tuổi, ở TP.Nanao, thuộc tỉnh Ishikawa) cho hay, đến sáng nay (3.1), dư chấn của trận động đất vẫn chưa dừng lại. Cách đây không lâu, anh vừa cảm nhận được sự rung lắc khi đang ở trong nhà. Hiện chỗ ở của anh đã có điện, nước sau thời gian bị cắt vì động đất.

"Thời điểm tôi ở ngoài đường giữa tiết trời lạnh giá chỉ khoảng 1oC, người co ro và may mắn được người ở công ty đến đón lên ở tạm. Khoảng 12 giờ, có người sợ tôi đói nên đã đi xếp hàng mua đồ ăn tới giúp. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia của mọi người trong lúc hoạn nạn", anh bày tỏ.

Khó khăn khi mua đồ dự trữ

Theo anh Dũng, từ 12 giờ đêm qua đến sáng nay đã có thêm khoảng 6 lần rung lắc vì dư chấn. Anh cũng từ chỗ lánh nạn ở công ty về nhà từ hôm qua nhưng giờ vẫn luôn đặt sự cảnh giác cao độ vì "xung quanh chưa bình yên trở lại".

"Sáng nay tôi ra siêu thị để mua thêm ít đồ ăn dự trữ. Mọi người xếp hàng mua rất đông, hàng hóa trống trơn. Trời có mưa nữa khiến khung cảnh buồn hơn bao giờ hết", anh tâm sự.

Cảnh báo được phát đi sau trận động đất NVCC

Hãng Kyodo News dẫn lời nhóm chuyên gia của chính phủ Nhật Bản cho biết vết đứt gãy được tạo ra bởi trận động đất có thể dài đến 150 km bên dưới bán đảo Noto. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng người dân cần cảnh giác trước nguy cơ động đất ở mức mạnh nhất trong thang đo của Nhật Bản trong những ngày tới.

Dù cách tâm chấn của trận động đất khoảng 100 km nhưng anh Nguyễn Quang Khởi (26 tuổi, ở tỉnh Fukui) vẫn cảm nhận được sự thay đổi do động đất gây ra rất rõ rệt. Anh qua Nhật Bản sinh sống và làm việc 5 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến trận động đất lớn xảy ra.

Anh Dũng xếp hàng khi mua đồ dự trữ trong siêu thị NVCC

"Tâm chấn của trận động đất ở tỉnh Ishikawa còn tôi sống ở tỉnh bên cạnh nhưng cũng bị ảnh hưởng. Hôm đó (1.1) khi tôi đang làm trong nhà bỗng dưng thấy nhà bị rung lên, lúc đầu rung nhẹ không sao nhưng sau đó rung lắc rất mạnh. Tôi tưởng hàng xóm đang làm gì định chạy qua hỏi thăm nhưng không ngờ đó là động đất. Tôi chạy ra ngoài thấy cột điện, cây cối cũng rung lắc, cảm giác giống như đang đứng trên thuyền trải qua những đợt sóng chao đảo, anh nói.

Sáng 3,1 thời điểm trò chuyện với PV Thanh Niên, anh Khởi vừa trải qua sự rung lắc do dư chấn xảy ra. Anh luôn theo dõi sát các cảnh báo để chạy đi lánh nạn khi xảy ra sự cố.