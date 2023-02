Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và những con số đầy ám ảnh

7.926

Là số người thiệt mạng sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã được ghi nhận tính đến sáng 8.2, theo The Guardian.

Bất khóc trong bệnh viện REUTERS

Tại Syria, Lực lượng Phòng vệ Dân sự cho biết số người chết ở các khu vực do phiến quân kiểm soát ở tây bắc đất nước đã tăng lên 1.220, trong khi số người bị thương đã vượt con số 2.600. Số người thiệt mạng và bị thương dự kiến tăng lên đáng kể do hàng trăm gia đình hiện vẫn kẹt dưới đống đổ nát. Ở các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, có ít nhất 812 người thiệt mạng, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thống Fuat Oktay cho biết động đất đã khiến ít nhất 5.894 người chết và 34.810 người bị thương. Theo ông, cho đến nay, hơn 8.000 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát và khoảng 380.000 người đang trú ẩn trong các nhà tạm trú hoặc nơi ở do chính phủ chỉ định. Nhiều người khác đang ở trong các trung tâm mua sắm, sân vận động và nhà thờ Hồi giáo.

Nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân đang bị kẹt trong đống đổ nát REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tuyên bố vùng thảm họa đối với 10 tỉnh bị ảnh hưởng do trận động đất kinh hoàng, áp đặt tình trạng khẩn cấp trong khu vực trong ba tháng, theo đài CNN.

11.342

Là số báo cáo về các tòa nhà bị sập sau trận động đất, trong đó Cơ quan quản lý thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận 5.775 báo cáo.

Khung cảnh hoang tàn ở Aleppo, Syria sau trận động đất REUTERS

24.400

Là số nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Quan chức cơ quan quản lý thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Tatar cho biết số lượng nhân viên dự kiến tiếp tục tăng lên, theo The Guardian.

Nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian để cứu người kẹt trong các đống đổ nát REUTERS

20.000

Là con số thương vong có thể vượt qua theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

23 triệu

Là số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó có khoảng 1,4 triệu trẻ em, theo CNN dẫn lời bà Adelheid Marschang, một quan chức WHO.

Liên Hiệp Quốc cho biết gần 70% dân số Syria cần hỗ trợ nhân đạo trước trận động đất, và tình hình đã trầm trọng hơn sau thảm kịch. Liên Hiệp Quốc và các đối tác cho biết họ hiện đang tập trung hỗ trợ các nhu cầu trước mắt, bao gồm thực phẩm, chỗ ở và thuốc men.

Những hình ảnh Reuters ghi lại sau trận động đất kinh hoàng

Bà Avril Benoît, giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, cho hay việc tìm kiếm và cứu hộ là nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay. "Thời hạn lý tưởng để đưa mọi người ra khỏi đống đổ nát là trong vòng 48 giờ", bà Benoît nói phóng viên CNN. Bà cho biết tổ chức phải bố trí lại các bác sĩ để hỗ trợ các bà mẹ cũng như trẻ sơ sinh được sinh ra trong thời gian vụ động đất.