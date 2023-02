Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: TP.HCM cử 5 cảnh sát PCCC sang tham gia cứu nạn

Liên quan thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 9.2, nhận lệnh từ Bộ trưởng Bộ Công an, 5 cán bộ chiến sĩ giỏi, tinh nhuệ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM hỏa tốc ra sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra Hà Nội cùng nhập đoàn của Bộ Công an.

5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM có mặt tại sân bay lúc 14 giờ 50 ngày 9.2 CTV

Đoàn làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Đây đều là những chuyên gia trong lực lượng CNCH của cả nước.

5 cán bộ, chiến sĩ được cử đi làm nhiệm vụ ở nước bạn là những chiến sĩ có thành tích tốt, tham gia nhiều vụ CHCN trên toàn quốc và có nhiều kinh nghiệm trong công tác PCCC và CNCH.

5 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM làm nhiệm vụ ứng cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm: trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội 3; thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Đội khu vực 1; đại úy Nguyễn Trường Nam, cán bộ Đội 3; thượng úy Nguyễn Văn Trung, cán bộ Đội 3; thượng úy Nguyễn Nhật Phương, cán bộ Đội 3.



Theo dự kiến, tối cùng ngày, đoàn sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng lực lượng CNCH nước bạn và các nước khác khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn kẹt lại trong thảm họa động đất để đưa ra ngoài.

Tiễn các cán bộ, chiến sĩ ra sân bay CTV

Trước đó, ngày 6.2, thảm họa động đất 7,8 độ richter xảy ra tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã làm hàng loạt công trình sụp đổ. Trận động đất ảnh hưởng nặng nề đến 2 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đến thời điểm hiện tại, số người chết trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 15.000 người. Lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới được huy động hỗ trợ cứu nạn.