Dòng dầu khí Trung Đông sẽ cần nhiều tháng để phục hồi hoàn toàn

Giá dầu giảm sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc chiến đã làm tê liệt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz trong suốt 3,5 tháng qua.

Nhưng theo hãng tin Reuters, ngay cả nếu thỏa thuận được thực thi, sẽ phải mất nhiều tháng hoặc lâu hơn nữa để khôi phục hoàn toàn được sản lượng và vận chuyển qua hành lang năng lượng trọng yếu này về mức trước chiến tranh.

Ông Robert Harvey, phóng viên Reuters, nhận định: "Nói chung, quan điểm đồng thuận dường như cho thấy các nhà phân tích và cơ quan dự báo đang dự tính một sự phục hồi theo từng giai đoạn, ví dụ, bạn có thể đạt hoặc khôi phục khoảng 70% sản lượng trong vòng ba tháng và khoảng 90% trong vòng sáu tháng. // Khối lượng dầu đã bị loại khỏi sản xuất do việc đóng cửa eo biển Hormuz là thật sự khổng lồ. 14 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 14% nhu cầu dầu hàng ngày của thế giới. Vì vậy, đó là một lượng cung cấp rất lớn cần được đưa trở lại thị trường toàn cầu".

Không chỉ các cơ sở sản xuất cần khởi động lại, mà cả đội tàu vận tải biển toàn cầu cũng sẽ phải thích ứng.

Ông Harvey nhận định rằng "sẽ mất một thời gian để đội tàu toàn cầu trở lại trạng thái bình thường và để các tàu quay trở lại để vận chuyển dầu bên trong vịnh Ba Tư khi dầu sẵn sàng được xuất khẩu trở lại".

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Và các nhà máy bị đánh trúng trong chiến tranh sẽ phải tái thiết.

"Tôi biết CEO của Qatar Energy cho biết việc trở lại công suất tối đa có thể mất nhiều năm, sau khi các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở đó đã gây tổn thất khoảng 17% công suất", ông Harvey nói.

Theo Rystad Energy, tổng chi tiêu sửa chữa của khu vực Trung Đông có khả năng ở mức trung bình khoảng 46 tỉ USD.

Do sự gián đoạn nguồn cung, kho dự trữ dầu của thế giới đang cạn kiệt và việc trở lại mức bình thường sẽ kéo dài, có thể mất nhiều năm.