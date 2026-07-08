Đóng điện dự án ổn định dân cư ở xã Krong

Nhân viên Điện lực Kbang lắp đặt công tơ, hướng dẫn người dân làng Hro (xã Krong) sử dụng điện an toàn

Dự án được triển khai từ cuối năm 2023 nhằm phục vụ công tác sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại các làng Tăng Lăng, Hro, Kếch và Sơ Lam. Công trình đầu tư mới hơn 1,5 km đường dây trung áp, hơn 5 km đường dây hạ áp cùng 2 trạm biến áp.

Xã Krong là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ năm 2002, địa phương được đầu tư cấp điện bằng nguồn vốn vay không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới. Năm 2009, lưới điện được mở rộng, bảo đảm 100% thôn, làng có điện lưới quốc gia.

Hiện Điện lực Kbang quản lý hơn 30,1 km đường dây trung áp, 18,1 km đường dây hạ áp, 22 trạm biến áp với tổng dung lượng 996,5 kVA, cấp điện cho hơn 950 hộ dân.

Ông Đinh Soăk (ở xã Krong) cho biết việc được hỗ trợ làm đường, nhà ở, điện, nước và đất sản xuất giúp người dân ổn định cuộc sống; nay có điện thắp sáng, bơm nước tưới cây nên bà con rất phấn khởi.

Ông Ngô Văn Toàn, Trưởng Điện lực Kbang, cho biết đơn vị đã phối hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.