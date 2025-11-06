Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
06/11/2025 09:14 GMT+7

Chương trình đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM kêu gọi người dân chủ động rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, cùng nhau vui sống.

Ngày 6.11, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TP.HCM) phát động chương trình "Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng".

Chương trình nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Trong lễ phát động, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM giới thiệu video hướng dẫn tập luyện dưỡng sinh hàng ngày cho người dân.

Video gồm các động tác khởi động và 7 động tác chính trong tư thế đứng, được thiết kế phù hợp với tập luyện cộng đồng, giúp người dân dễ dàng thực hiện trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Người dân có thể xem video trên YouTube, website Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Các động tác được xây dựng dựa trên bộ 63 động tác dưỡng sinh trong công trình phương pháp dưỡng sinh của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng - người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh hiện đại Việt Nam.

Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM- Ảnh 1.

Chương trình đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng sẽ diễn ra từ 5 - 7 giờ 30 phút, ngày 16.11 tại sân vận động Phú Nhuận (số 3 Hoàng Minh Giám, phường Đức Nhuận, TP.HCM)

ẢNH: BV

Bộ động tác được ví như "bản hòa tấu của cơ thể", gồm các tư thế tự nhiên như vươn vai, xoay người, đánh tay, gập lưng, nghiêng mình, xuống tấn… giúp khí huyết lưu thông, khớp xương linh hoạt, mang lại sự dẻo dai và tinh thần minh mẫn.

"Luyện tập dưỡng sinh là con đường tự nhiên nhất để nuôi dưỡng sức khỏe, tăng cường thể lực, phòng ngừa bệnh tật, điều trị bệnh mạn tính và sống thọ, sống khỏe. Thông qua chương trình đồng diễn dưỡng sinh, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần cùng nhau dưỡng sinh - cùng nhau khỏe mạnh, giúp mỗi người dân chủ động rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần", bác sĩ Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM chia sẻ.

Người dân có thể tập luyện tại nhà và tham gia chương trình đồng diễn từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16.11, tại sân vận động Phú Nhuận (số 3 Hoàng Minh Giám, phường Đức Nhuận, TP.HCM).

Chương trình đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Ngoài ra, từ tháng 11.2025, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM sẽ tổ chức các lớp học dưỡng sinh trị liệu miễn phí cho người dân TP.HCM, mỗi tháng 2 lớp. Người dân có thể đăng ký tham gia tại Viện này.

