Đông Đô (DDIC), doanh nghiệp cung cấp giải pháp, xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Năm 2026 chọn làm năm mục tiêu - năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030 với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn dài hạn với sức trẻ tuổi 20 sẽ là năm bản lề, vươn mình trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp giải pháp và xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.

Tận tâm - Tận lực chuyển đổi mạnh mẽ

DDIC với tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng Đông Đô, trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy và thay đổi tổ chức. Năm 2026, doanh nghiệp xác định rõ yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy phát triển, mô hình tổ chức và năng lực cạnh tranh. Theo đó, DDIC tiếp tục tập trung vào các thế mạnh về cung cấp toàn diện các giải pháp liên quan đến xây dựng, dự án hạ tầng, chủ động tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực xây lắp kỹ thuật cao, đòi hỏi trình độ tổ chức và công nghệ hiện đại như: đường cao tốc, hạ tầng đô thị, công trình ngầm, hạ tầng năng lượng…

Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng giám đốc DDIC, người thuyền trưởng đưa Tập đoàn phát triển ngày một lớn mạnh, trở thành đơn vị nằm trong top đầu về cung cấp giải pháp và xây dựng hạ tầng tại Việt Nam

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn nâng tầm chất lượng tăng trưởng, không chỉ mở rộng quy mô, mà còn hoàn thiện năng lực lõi. Một trọng tâm là tái cơ cấu tổ chức theo hướng "tinh - gọn - mạnh", gắn với đổi mới phương thức quản trị...

DDIC đơn vị hàng đầu về cung cấp giải pháp và xây dựng hạ tầng tại các công trình trọng điểm quốc gia

Cùng với đó, DDIC tập trung nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thiết bị thi công hiện đại, xác định đầu tư công nghệ là đầu tư cho tương lai, là điều kiện tiên quyết để đảm nhận vai trò tổng thầu tại các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, tiêu chuẩn quốc tế.

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, với sự cố gắng và nỗ lực tạo uy tín trên thị trường, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty uy tín trên thị trường xây dựng. Thị trường hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô rộng lớn phân bố trên phạm vi toàn quốc, kinh doanh đa dạng và tiếp cận với nhiều lĩnh vực kinh doanh mới. Đồng thời sau nhiều năm hoạt động trong cơ chế thị trường, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tích tụ thêm vốn và năng lực sản xuất; quan hệ của công ty với các doanh nghiệp bạn được chặt chẽ và mở rộng, nhờ đó doanh thu hằng năm không ngừng tăng trưởng ở mức cao và ổn định.

Đơn vị tiên phong trong công nghệ và uy tín về tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công

Với tôn chỉ "Tâm: tận tâm, tận lực với công việc. Tín: uy tín về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, hợp tác chặt chẽ, bền vững", DDIC mong hướng tới sự hợp tác với tất cả các đối tác, bạn bè trong, ngoài nước trên nhiều lĩnh vực và mọi phương diện của nền kinh tế vì mục tiêu "Hợp tác toàn diện, phát triển song phương ổn định, bền vững".

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính và hệ thống quản trị hiện đại để DDIC có thể nắm bắt cơ hội được tham gia các đại dự án hạ tầng quốc gia khi được triển khai.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, DDIC tiếp tục lấy uy tín về tiến độ, chất lượng và an toàn làm giá trị cốt lõi. Uy tín nhà thầu không được đo bằng lời cam kết, mà bằng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và xã hội.

Tầm nhìn và sứ mệnh là người dẫn đầu

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô (DDIC) định hướng trở thành nhà cung cấp giải pháp xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng công trình.

Mục tiêu hướng đến việc kiến tạo những công trình bền vững, có giá trị lâu dài, góp phần xây dựng tương lai phát triển hài hòa giữa kinh tế, cộng đồng và môi trường.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của DDIC

Dấu ấn nổi bật là giá trị tăng trưởng vượt bậc trong hơn 5 năm qua. Với mức tăng trưởng "nhảy vọt". Cụ thể, giá trị sản xuất đạt hơn 500 tỉ đồng, bằng 132% kế hoạch; doanh thu đạt 542 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 77 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,5 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Kết quả này không chỉ bảo đảm nguồn việc ổn định cho những năm tiếp theo, mà còn khẳng định uy tín, sức hút và vị thế của DDIC trên thị trường về đơn vị uy tín cung cấp giải pháp và xây dựng hạ tầng.

DDIC cam kết cung cấp các giải pháp xây dựng và phát triển bền vững, đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và tiến độ thi công, với các mục tiêu:

Triển khai dự án theo tiêu chuẩn quốc tế chất lượng và an toàn.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, nhân viên phát triển toàn diện năng lực và sự nghiệp.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua các dự án có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Với chiến lược phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn, DDIC cam kết mang lại giá trị gia tăng cho từng dự án, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành xây dựng và cộng đồng.