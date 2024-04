Đóng góp lớn cho an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài của địa phương

Lãnh đạo công ty XSKT Bình Thuận trao nhà đại đoàn kết

Ảnh: Minh Thiện

Công ty TNHH MTV XSKT Bình Thuận đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2023. Cụ thể, doanh thu thực hiện đạt hơn 6.374 tỉ đồng, đạt 113,5% kế hoạch năm, tăng 15,37% so với năm 2022. Lợi nhuận đạt 730,3 tỉ đồng, đạt 117,9% kế hoạch, tăng 12,08% so với năm 2022; số tiền nộp ngân sách thực hiện đạt 1.971,1 tỉ đồng, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 7,46% so với năm 2022. Đây là những kết quả của quá trình sản xuất, kinh doanh bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn công ty. Tại hội nghị tổng kết năm và bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024, công ty đã đề ra một số chỉ tiêu như: tổng doanh thu đạt 6.371 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2,84 tỉ đồng và đem lại lợi nhuận đạt 747,6 tỉ đồng.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trong kinh doanh, Công ty XSKT Bình Thuận còn phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức xã hội quan tâm chăm lo cho các gia đình có công, hộ nghèo. Đặc biệt là có đóng góp đáng kể vào phong trào khuyến học, khuyến tài và các chương trình khác của ngành giáo dục. Theo đó, năm qua công ty đã tài trợ xây dựng được 122 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí cho hoạt động này lên tới 6,2 tỉ đồng; tài trợ cho các hoạt động của ngành giáo dục trên 80,9 tỉ đồng, ủng hộ Quỹ khuyến học trong tỉnh số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Đây là những con số hết sức có ý nghĩa đối với công tác chăm lo cho người nghèo và chính sách khuyến học của tỉnh.

Tại hội nghị tổng kết năm của Công ty XSKT, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của công ty trong năm 2023. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh giao, công ty đã hoàn thành. Các kết quả đạt được của công ty trong sản xuất kinh doanh, đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn còn có những khó khăn, điều này nhất định sẽ có những ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách của tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận mong rằng, Công ty XSKT Bình Thuận phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những khó khăn để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà tỉnh giao trong năm 2024.