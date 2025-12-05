Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Đồng hành chuyển xanh, đi xa cùng trách nhiệm' - Khi doanh nghiệp Việt cùng sẻ chia với cộng đồng

05/12/2025 11:05 GMT+7

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, phát triển bền vững trở thành định hướng quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhà nước liên tục khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đồng hành cùng cộng đồng, triển khai các chương trình xã hội và hướng tới những giá trị nhân văn. Trên tinh thần này, nhiều doanh nghiệp Việt tiên phong thực hiện các hoạt động thiết thực, vừa hỗ trợ xã hội, vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

MOVE Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, đặc biệt hướng tới học sinh sinh viên - thế hệ tiếp nối tương lai của đất nước. Chuỗi hoạt động mang sứ mệnh "Đồng hành chuyển đổi xanh - Đi xa cùng trách nhiệm" chính là minh chứng cho cam kết này.

- Ảnh 1.

Vừa qua, đại diện MOVE Việt Nam đã có mặt tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) để trao tặng phần quà xe điện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích học tập xuất sắc. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng trao tặng hàng trăm chiếc mũ bảo hiểm nhằm đồng hành cùng các em trên hành trình di chuyển an toàn và tiện lợi hơn mỗi ngày.

- Ảnh 2.

Những món quà không chỉ mang ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống học tập của sinh viên, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước trên con đường tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và lan tỏa tinh thần xanh của thương hiệu.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, chị Đặng Bảo Uyên - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xe điện MOVE cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự phát triển chỉ thật sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp biết sẻ chia cùng cộng đồng. Với sứ mệnh "Đồng hành chuyển đổi xanh - Đi xa cùng trách nhiệm", mỗi phần quà MOVE Việt Nam trao đi không chỉ lan tỏa tinh thần chuyển đổi xanh của thương hiệu, mà còn là cách chúng tôi gửi gắm niềm tin vào những thế hệ trẻ. Chúng tôi hy vọng rằng, món quà này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động lực tinh thần, giúp các bạn vững bước hơn trên hành trình phía trước. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp cũng mong muốn đóng góp cùng xã hội trong việc tạo nên những giá trị tích cực, không chỉ xanh hơn cho môi trường, mà còn hướng tới một cộng đồng nhân văn hơn".

- Ảnh 3.

Đại diện từ các trường đại học cho biết, hoạt động của MOVE Việt Nam là một hình thức đồng hành ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong việc hỗ trợ sinh viên vượt khó. Nhà trường cũng gửi lời tri ân đến doanh nghiệp vì những đóng góp thiết thực cho cộng đồng sinh viên, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ tinh thần chuyển đổi xanh của thương hiệu.

- Ảnh 4.

 Với MOVE Việt Nam, "hành trình xanh" không chỉ là việc mang đến phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, mà còn là sứ mệnh sẻ chia những giá trị tốt đẹp. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục nối dài hành trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên khắp cả nước để kiến tạo nên một cộng đồng xanh hơn, bền vững và nhân văn hơn.

