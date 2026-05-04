‘Đồng hành phát triển, vững bước vươn xa’ của Tôn Đông Á về đất Tây Đô

Khi đoàn đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026 Non sông liền một dải cúp HTV - Tôn Đông Á về với miền Tây sông nước, TP.Cần Thơ không chỉ là điểm dừng chân mà còn là nơi hội tụ trọn vẹn. Từ ngày 26 - 28.4, chương trình Đồng hành phát triển, vững bước vươn xa của Tôn Đông Á đã diễn ra thành công tại thủ phủ Tây Đô, khép lại chuỗi sự kiện ý nghĩa tri ân khách hàng.

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Thanh Quang - Phó tổng giám đốc Đài PT - TT TP.HCM. Về phía Công ty CP Tôn Đông Á, có sự hiện diện của Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT, cùng Ban lãnh đạo công ty và sự góp mặt của hơn 350 quý khách hàng và đối tác thân thiết khu vực miền Nam.

Ban lãnh đạo Công ty CP Tôn Đông Á cùng quý khách hàng thực hiện nghi thức nâng ly khai tiệc ẢNH: BTC

"Đồng hành" để cùng nhau vươn tới những tầm cao mới

Trong không gian trang trọng và ấm áp, những cái bắt tay siết chặt chính là lời khẳng định cho một mối quan hệ vượt trên giá trị thương mại. Tôn Đông Á và quý đối tác không chỉ "đi cùng nhau" mà còn thực sự "đi vì nhau" - cùng thấu hiểu, cùng sẻ chia và vững vàng trước mọi thách thức của thị trường.

"Hành trình của chúng ta được định nghĩa bằng hai chữ 'đồng hành'. Tại Tôn Đông Á, chúng tôi không đi một mình để về đích nhanh, mà chọn đi cùng khách hàng để vươn tới những tầm cao mới. Chính sự thấu hiểu và niềm tin bền bỉ ấy đã tạo nên bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc hôm nay. Chúng tôi trân trọng mọi thành công có được, bởi trong mỗi kết quả ấy đều in đậm dấu ấn và tinh thần đồng lòng của khách hàng và đối tác", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Gắn kết dựa trên sự thấu hiểu và sẻ chia

Khởi đầu từ vùng đất tổ Phú Thọ, qua cố đô Huế trầm mặc và Gia Lai đại ngàn nắng gió, hành trình kết nối của Tôn Đông Á chính thức đến với Cần Thơ. Tại đây, niềm tin được vun trồng bền bỉ qua từng chặng đường đã thực sự 'đơm hoa kết trái'. Tôn Đông Á trang trọng vinh danh những khách hàng tiêu biểu - những người bạn đồng hành bền bỉ đã luôn sát cánh cùng công ty.

Đáp lại tình cảm đó, đại diện các đối tác và khách hàng tại khu vực miền Nam đều bày tỏ sự đồng lòng và tin tưởng tuyệt đối vào chặng đường phía trước. Chứng tỏ, niềm tin dành cho Tôn Đông Á không chỉ đến từ thương hiệu mà còn được xây dựng trên một nền tảng vững chắc: sự minh bạch và trách nhiệm.

Các đối tác chia sẻ, chính việc đảm bảo sản phẩm luôn "đúng dem, đúng tiêu chuẩn và đúng chất lượng" đã trở thành "bảo chứng vàng" để các nhà phân phối tự tin khẳng định vị thế trước người tiêu dùng.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á chụp ảnh lưu niệm cùng quý khách hàng tại khu vực miền Nam ẢNH: BTC

Gieo hạt mầm nhân ái trên mảnh đất hữu tình

Tại Cần Thơ, Tôn Đông Á cùng khách hàng đã dành tặng tổng kinh phí 120 triệu đồng cho các hoạt động cộng đồng địa phương với nhiều suất học bổng đã được trao tận tay các em học sinh tại P.Long Bình và xã Phương Bình.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng quý khách hàng tại khu vực miền Nam trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Bình và xã Phương Bình, TP.Cần Thơ ẢNH: BTC

Mỗi suất học bổng trao đi đều mang theo thông điệp: "Thành công của hôm nay phải song hành cùng trách nhiệm với mai sau" đó là cách Tôn Đông Á và quý khách hàng cùng nhau kiến tạo một "hệ sinh thái bền vững".

Khi hành trình Non sông liền một dải của đoàn đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38, HTV - Tôn Đông Á về đích tại TP.HCM, cũng là lúc chuỗi sự kiện tri ân khách hàng của Tôn Đông Á chính thức khép lại. Mang theo nguồn năng lượng tích cực từ Cần Thơ, tinh thần Vững bước vươn xa không còn dừng lại ở thông điệp, mà đã trở thành động lực nội tại, sẵn sàng cho những bước vươn mình mạnh mẽ phía trước.

Và với hội nghị khách hàng tại Cần Thơ, Tôn Đông Á không chỉ hoàn tất một hành trình xuyên suốt, mà mở ra một giai đoạn mới - nơi công ty, đối tác và khách hàng tiếp tục đồng hành, củng cố nền tảng và cùng nhau chinh phục những tầm cao ở kỷ nguyên mới.