Đồng hồ định vị trẻ em myALO bổ sung nhiều tính năng an toàn

Nút SOS trên đồng hồ myALO giúp bảo vệ trẻ trong tình huống khẩn cấp ẢNH: MYALO

Khi trẻ bắt đầu tự đi học, tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc di chuyển mà không có cha mẹ đi cùng, nhu cầu liên lạc và cập nhật vị trí trở nên thiết thực hơn. So với smartphone, đồng hồ định vị trẻ em tập trung hơn vào những nhu cầu như liên lạc, định vị, cảnh báo và quản lý từ xa, đồng thời hạn chế trẻ tiếp cận mạng xã hội và nội dung trực tuyến.

Thương hiệu myALO hiện cung cấp ba mẫu K64, K74 và K84, cả ba đều hỗ trợ kết nối 4G, gọi điện, Video Call & Voice Call qua internet, nhắn tin thoại và định vị, nhưng được thiết kế với kích thước, kiểu dáng và nhóm độ tuổi khác nhau.

Đồng hồ K64 có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với trẻ 5 - 12 tuổi ẢNH: MYALO

K64: nhỏ gọn, tập trung vào nhu cầu thiết yếu

myALO K64 hướng đến trẻ từ 5 - 12 tuổi, với màn hình 1,3 inch và thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với cổ tay khoảng 11,5 - 17 cm, giúp trẻ thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Về kết nối, K64 sử dụng mạng 4G cho các tính năng liên lạc. Phụ huynh có thể gọi điện, thực hiện Video Call hoặc Voice Call qua internet với trẻ thông qua ứng dụng. Thiết bị cũng hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, giúp việc trao đổi thuận tiện hơn trên màn hình nhỏ.

Đồng hồ định vị K64 giúp ghi lại lịch sử di chuyển hằng ngày của trẻ ẢNH: MYALO

Định vị là một trong những tính năng quan trọng trên K64. Thiết bị kết hợp GPS, WiFi, LBS với dịch vụ định vị của Google để xác định vị trí, phụ huynh có thể theo dõi trên ứng dụng và thiết lập tối đa 20 vùng an toàn để nhận cảnh báo khi trẻ ra khỏi phạm vi đã cài đặt. Nút SOS cũng cho phép trẻ nhanh chóng gửi tin báo khi cần hỗ trợ.

Bên cạnh liên lạc và định vị, K64 tích hợp thời khóa biểu, lịch thi, nhắc nhở ôn bài và chế độ cấm làm phiền trong thời gian học tập. Nhờ đó, thiết bị có thể hỗ trợ phụ huynh quản lý lịch học và sinh hoạt của trẻ bên cạnh những nhu cầu kết nối cơ bản.

Trẻ xem thời khóa biểu trên đồng hồ myALO, bố mẹ xem trên ứng dụng ẢNH: MYALO

K74 và K84: đưa trải nghiệm Android 4G lên cổ tay

Nếu K64 ưu tiên sự nhỏ gọn, K74 và K84 được phát triển theo hướng mở rộng trải nghiệm sử dụng với nền tảng Android, hỗ trợ cả 4G và Wi-Fi. Có thể hình dung đây là những thiết bị Android 4G được thu nhỏ để đeo trên cổ tay trẻ em. Cách tiếp cận này cho phép tích hợp thêm nhiều tính năng công nghệ trong khi vẫn tập trung vào nhu cầu liên lạc và quản lý của trẻ.

Đồng hồ K74 là điện thoại Android 4G, phù hợp với trẻ 7 - 14 tuổi ẢNH: MYALO

Hai mẫu hỗ trợ gọi điện, trò chuyện Video Call & Voice Call qua internet, nhắn tin thoại và kết nối Wi-Fi. Việc hỗ trợ đồng thời 4G và Wi-Fi giúp thiết bị có thêm lựa chọn kết nối trong những môi trường khác nhau.

Hệ thống định vị GPS, Wi-Fi, LBS và công nghệ xác định vị trí của Google tiếp tục được duy trì trên K74 và K84. Phụ huynh có thể theo dõi vị trí của trẻ trên ứng dung, thiết lập tối đa 5 vùng an toàn và nhận cảnh báo khi có sự kiện bất thường.

Hai mẫu cũng được trang bị camera 2.0MP để chụp ảnh và Video Call. Ngoài liên lạc và định vị, thiết bị có bộ nhớ 512 MB RAM + 4 GB ROM, hỗ trợ nghe MP3, ghi âm, kết nối tai nghe Bluetooth và một số trò chơi.

Đồng hồ K84 có thiết kế chống va đập, phù hợp với trẻ 8 - 16 tuổi ẢNH: MYALO

K74 và K84 khác nhau chủ yếu ở thiết kế

Về nền tảng và nhóm tính năng, K74 và K84 có nhiều điểm tương đồng. Khác biệt dễ nhận thấy nằm ở thiết kế và kích thước.

K74 sử dụng màn hình 1,3 inch và phù hợp với cổ tay khoảng 12 - 17 cm, hướng đến trẻ khoảng 7 - 14 tuổi.

Trong khi đó, K84 có thiết kế mặt tròn 1,3 inch có phần viền được nâng cao để bảo vệ, hạn chế va chạm cho màn hình và camera. Mẫu này phù hợp với cổ tay khoảng 13,5 - 19 cm và hướng đến nhóm trẻ lớn hơn, khoảng 8 - 16 tuổi.

Thêm lớp kiểm soát an toàn trong môi trường kết nối số

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của myALO là các tính năng quản lý thiết bị từ phía phụ huynh. Thông qua ứng dụng, phụ huynh có thể quản lý danh bạ, chặn cuộc gọi lạ, theo dõi vị trí, thiết lập khu vực an toàn và kiểm soát một số tính năng trên đồng hồ.

Chức năng khóa SMS trên ứng dụng cho phép phụ huynh chủ động vô hiệu hóa việc đọc SMS trên đồng hồ khi muốn hạn chế trẻ tiếp cận tin nhắn quảng cáo, spam hoặc nội dung không phù hợp.

Phụ huynh dễ dàng mở hoặc khóa không cho trẻ đọc "Tin SMS" trên đồng hồ myALO ẢNH: MYALO

Các sản phẩm K64, K74 và K84 cũng được bổ sung cơ chế nhận mã OTP qua SMS để hỗ trợ xác thực SIM chính chủ và xác thực đổi máy khi chuyển SIM từ thiết bị khác sang đồng hồ theo yêu cầu hiện hành.

Lựa chọn thiết bị theo nhu cầu của trẻ

Ba mẫu K64, K74 và K84 đại diện cho những cách tiếp cận khác nhau. K64 tập trung vào sự nhỏ gọn và các nhu cầu thiết yếu; K74 và K84 mở rộng trải nghiệm với Android 4G và Wi-Fi; trong đó K84 hướng đến nhóm trẻ lớn hơn với thiết kế mặt tròn chống va đập.

Các sản phẩm K64, K74 và K84 được bảo hành chính hãng 12 tháng và phân phối tại hệ thống FPT Shop, Hoàng Hà Mobile và CellphoneS trên toàn quốc.

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