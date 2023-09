Đồng hồ Longines hơn 190 năm lịch sử: Chìa khóa tạo nên sự khác biệt

Nhà máy sản xuất đồng hồ Longines tại thành phố Saint Imier, Thụy Sĩ

Longines là một trong những hãng đồng hồ của Thụy Sỹ gắn bó với người tiêu dùng từ những năm đồng hồ đeo tay còn chưa được người dùng ưa chuộng. Sở dĩ thương hiệu đồng hồ Longines được người dùng ưa chuộng đến vậy chính bởi chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Mục tiêu phát triển của Longines là hướng đến phần đông thị hiếu người tiêu dùng, chính vậy mà đồng hồ Longines luôn được mệnh danh là thương hiệu đồng hồ đi liền với năm tháng.



Sau hơn 190 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu đồng hồ Longines được cả thế giới công nhận với tầm ảnh hưởng lớn lao trong vai trò biến khu vực Jura - Thụy Sỹ trở thành đầu tàu của ngành chế tác đồng hồ cao cấp.

Tại sao thương hiệu Longines lại dễ dàng chiếm trọn trái tim người dùng

Đồng hồ Longines - một biểu tượng đích thực của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ cơ khí đẳng cấp. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Longines chiếm trọn trái tim người dùng là bộ máy đồng hồ hoạt động bền bỉ chính xác, thiết kế thanh lịch và tinh tế.

Những bộ sưu tập nổi tiếng Longines kể đến như: The Longines Master Collection, Longines Spirit, Longines Heritage, The Longines Elegant Collection, Longines Conquest, Longines HydroConquest, La Grande Classique de Longines… Phiên bản đặc biệt The Longines Master Collection 190th Anniversary ra mắt nhân kỷ niệm mốc lịch sử đặc biệt này.

Hành trình 190 năm danh tiếng, chất lượng cao cấp đồng thời ghi bao dấu ấn đậm nét kể từ buổi đầu thành lập vào năm 1832. Ngày nay, Longines tiếp tục khẳng định uy tín và giá trị lịch sử của mình trong nhiều dòng sản phẩm luôn được khách hàng trên toàn thế giới ưa chuộng.

The Longines Master Collection 190th Anniversary

Ngày nay, Longines vẫn tiếp tục là một thương hiệu đồng hồ đáng tin cậy. Chưa bao giờ quên gốc gác kết nối với các nhà thám hiểm bầu trời ấy, Longines ra mắt bộ sưu tập Spirit tưởng nhớ những cái tên đã giúp thay đổi ngành hàng không.

Mẫu đồng hồ Longines Spirit Chronometer

Được giới thiệu và cho ra mắt trong năm 2020, tuy không quá rầm rộ với các sự kiện ra mắt nhưng Longines Spirit đã đạt được nhiều tiếng vang trong giới sưu tầm và yêu thích đồng hồ nhờ vào các chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội. Longines Spirit với các mẫu đồng hồ đều được trang bị những bộ chuyển động tiên tiến bao gồm lò xo cân bằng silicon.

Silicon là vật liệu nhẹ có khả năng chống ăn mòn và không bị ảnh hưởng bởi các biến đổi nhiệt độ bình thường, từ trường và áp suất khí quyển. Các đặc tính độc đáo của nó nâng cao độ chính xác và tuổi thọ của đồng hồ. Ngoài ra thiết kế của mẫu đồng hồ này còn tôn vinh tinh thần phóng khoáng, lấy cảm hứng từ những phi công nổi tiếng trong lịch sử chinh phục bầu trời.

Longines - sự kết hợp hoàn hảo giữa thời gian và tinh tế. Hãy để Đồng Hồ Tốt giúp bạn khám phá thế giới của Longines và tạo nên sự khác biệt trong phong cách của bạn. Bất kể bạn là người yêu thích vẻ thanh lịch hay đang tìm kiếm sự năng động, Longines đều có một bộ sưu tập phù hợp.